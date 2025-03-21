Уроки, що рятують життя: безпека у фокусі Смілянської школи №3-колегіуму

Нині у наш непростий час безпека дітей, і особливо школярів – пріоритет №1 у роботі всіх служб. Свідченням цього став масштабний захід, що 21 березня провели у Смілянській школі №3-колегіумі. До організації долучились представники різних служб національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій.

Цього дня на шкільному подвір’ї розгорнули справжню криміналістичну лабораторію. Діти з захватом слухали, як криміналісти розповідали про збір, фіксацію та вилучення речових доказів злочину, що в подальшому мають величезне значення ля розкриття правопорушення і встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Школярам показали базові криміналістичні набори, що використовують криміналісти у своїй діяльності. З цікавістю дівчатка та юнаки оглядали і два патрульні авто, захоплюючись роботою правоохоронців, котрі цілодобово і щоденно працюють в складі груп реагування патрульної поліції, забезпечуючи охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху.

Увагу більшості дітлахів привернув і дрон, що правоохоронці підняли у повітря. Школярам дозволили також оглянути авто вогнеборців а розповіли про його оснащення та функції і завдання, які, використовуючи цей спецавтомобіль, можуть виконати рятувальники. Коли, затримавшись на службовому завданні, приїхали представники кінологічної служби, діти не відходили від трирічного німецького вівчара Арні та лабрадора Єви, котрі допомагають правоохоронцям як відшуковувати зброю, наркотики, так і затримувати злочинців.

У Смілянській школі №3-колегіумі вже тривалий час функціонує загін юних рятувальників. Тож досвід, що отримали цього дня діти, котрі долучилися до дружини рятувальників-пожежних, стане корисним їм для організації просвітницької роботи у закладі.