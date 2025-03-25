Не будь байдужим: у Черкасах родичі полеглих захисників нагадують про важливість хвилини мовчання

У Черкасах рідні загиблих українських воїнів вийшли на вулиці міста, щоб нагадати про важливість загальнонаціональної хвилини мовчання. Вони роздавали інформаційні флаєри біля ключових локацій – ТРЦ «Любава», облдержадміністрації, Будинку торгівлі та у сквері «Юність», закликаючи містян вшановувати пам’ять полеглих героїв. Рідні бійців планують звертатися до підприємств і торгових центрів Черкас із проханням підтримати традицію хвилини мовчання.

Нагадаємо, що у Черкасах вона проводиться щодня о 9:00 з перекриттям руху в середмісті.