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Змії Черкащини: небезпека чи сусіди? Правда, міфи та правила співіснування

Відeditor

Тра 7, 2025

На території України мешкає понад 10 видів змій, серед яких найпоширеніші — вужі, полози та гадюки. Лише гадюки є отруйними, проте вони ніколи не нападають першими. Укус гадюки в більшості випадків не є смертельним для дорослої людини, але потребує правильної та спокійної реакції. Паніка — головний ворог у такій ситуації.

Змії відіграють важливу роль в екосистемі: вони контролюють чисельність гризунів і водночас є здобиччю для інших тварин. Їхнє бездумне знищення може призвести до екологічного дисбалансу — особливо у сільських районах.

Усі види змій в Україні перебувають під охороною закону. Вбивати, ловити чи тримати їх у неволі заборонено. Навмисне знищення дикої тварини — це не прояв сили, а приклад невігластва.

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