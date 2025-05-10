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Енергетичний бенкет під час війни: понад 439 тисяч щомісячно плюс мільйонні премії отримує керівник ПАТ “Черкасиобленерго” при середній заробітній платі працівників 21 тис грн

Відeditor

Тра 10, 2025

У той час, як країна вмирає за незалежність, дехто — за мільйони. І не в переносному значенні.

Поки працівники ПАТ “Черкасиобленерго” рахують копійки на проїзд, у дирекції відбувається щось значно тепліше — обігрів гаманців. Згідно з офіційним (!) звітом, лише один із керівників отримав:
майже 4 мільйони гривень за 2024 рік,
понад 439 тисяч щомісячно (бо ж треба якось виживати в умовах кризи), а коефіцієнт співвідношення зарплати працівника до винагороди керівника — лише 20,92 (не дотягнули до золотого стандарту 100, але ж стараються).

У той час, як одні оптимізують власні запаси гречки, інші — оптимізують автопарк. Кажуть, у деяких топів уже по два-три автомобілі. Ще трохи — і вийдуть на рівень невеликого таксопарку. Без Uber, звісно, вони ж скромні.

Працівників же продовжують оптимізувати… Бо грошей на зарплати, паливо, ремонт, соцпакет немає. Але зате є бронь. І БАБЛО.

Україна єдина, кажете? Дякуємо, що нагадали. Особливо коли її єдність така… нерівномірно розподілена.

За матеріалами тг-каналу АNTENNА | Daily

Від editor

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