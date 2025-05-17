АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Головне Економіка Офіційно

Сенсаційне рішення: Верховна Рада України визнала останні підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023–2024 роках економічно необґрунтованими

Відantenna

Тра 17, 2025 #влада, #економіка, #електрика, #НКРЕКП

Як стало відомо з рішення парламенту, 14 травня 2025 року Верховна Рада затвердила звіт Тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка досліджувала обґрунтованість зростання цін на електроенергію. Документ підтримали 272 народні депутати.

Це перше подібне рішення, що обгрунтовано прийняв Український парламент за всі роки незалежності. Про це повідомляє сьогодні Telegram щоденноїлайн газети “Антена”.

Карикатура згенерована на замовлення Антени за допомогою Ші GPT

Що відбулося?

Згідно з висновками ТСК, підвищення тарифів у 2023 році з 1,56 до 2,64 грн/кВт-год відбулося без належних економічних розрахунків. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у травні 2023 року рекомендувала уряду підвищити тарифи, не надавши розрахунків щодо витрат та прибутку. Регулятор зазначив, що очікуваний економічний ефект від такого кроку становитиме 34 млрд грн (без ПДВ), що дозволить покращити фінансові показники ДП “НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго” .

У 2024 році тарифи зросли до 4,32 грн/кВт-год. Як зазначається у звіті ТСК, “Енергоатом” обґрунтовував це підвищення прогнозованим дефіцитом коштів. Однак парламентарі вважають, що дефіцит був сформований штучно за рахунок нарахувань амортизації та інших нематеріальних витрат. У звіті комісії зазначено: “Без зростання нарахувань амортизації та інших операційних (нематеріальних) витрат не існує і ‘дефіциту доходів на покриття витрат’. Таким чином, підстави для збільшення цін на електроенергію для населення ‘з метою покриття дефіциту’ не є обґрунтованими” .

Завдяки підвищенню тарифів у 2023–2024 роках “Енергоатом” та “Укргідроенерго” додатково отримали 88 млрд грн, з яких 78 млрд грн припало на “Енергоатом”, а 10 млрд грн — на “Укргідроенерго”. При цьому “Енергоатом” не надав обґрунтування та плану використання додаткового доходу .

У звіті також наголошується, що економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення не може відповідати ринковій, оскільки “ринковість” такої ціни залежить від “Енергоатому” та “Укргідроенерго” .

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року уряд підняв вартість електроенергії для населення до 4,32 грн/кВт-год, скасувавши диференціацію тарифів .

Які наслідаи матиме це рішення?

Формально звіт ТСК Верховної Ради не має прямої юридичної сили для скасування тарифів, але він може мати важливі політичні та управлінські наслідки:

  1. Тиск на уряд та НКРЕКП. Парламент офіційно визнав, що тарифи зростали без економічного обґрунтування. Це створює підстави для суспільного й політичного тиску на Кабмін та регулятора з вимогою перегляду цін.
  2. Можливий аудит або кримінальні розслідування. Факти про «штучно створений дефіцит» можуть стати підставою для перевірок СБУ, ДБР, Рахункової палати або НАБУ щодо дій керівництва «Енергоатому», «Укргідроенерго» та НКРЕКП.
  3. Судові позови. Громадяни або громадські організації можуть використати висновки ТСК як аргумент у судах, наприклад, щодо незаконності підвищення тарифів чи компенсації збитків.
  4. Політичний вплив на кампанії. Це рішення стане інструментом критики уряду напередодні виборів: мовляв, влада підвищила ціни без підстав, а парламент визнав це офіційно.
  5. Можливість зниження або компенсацій. Хоч це й малоймовірно без тиску з боку суспільства, але уряд може піти на перегляд тарифної політики — наприклад, запровадити пільги чи диференційовану ставку.

Від antenna

Пов’язаний запис

Головне Дайджест

В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників

Тра 16, 2025
Головне Дайджест Черкащина

Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року

Тра 16, 2025
TV сюжет Головне Ексклюзив Освіта Пряма мова У Черкасах Черкащина

У кожному хрестикові черкаської вишиванки — голос предків і символи, що розповідають про наш край

Тра 15, 2025

You missed

Головне Економіка Офіційно

Сенсаційне рішення: Верховна Рада України визнала останні підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023–2024 роках економічно необґрунтованими

17.05.2025 antenna
Головне Дайджест

В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників

16.05.2025 antenna
Дайджест

Придніпровський районний суд Черкас продовжує розгляд позову запорізького митрополита УПЦ МП до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка

16.05.2025 editor
Головне Дайджест Черкащина

Активізація рейдових заходів, зниження рівня технологічних втрат електроенергії та автоматизація послуг щодо передачі показників лічильників — у ПАТ «Черкасиобленерго» підсумували діяльність за три місяці 2025 року

16.05.2025 editor