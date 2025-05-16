АНТЕНА

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В Черкасах з’явилися фальшиві журналісти та здирники, що пропонують захист від занадто цікавих медійників

Відantenna

Тра 16, 2025 #бізнес, #громада, #Нацполіція, #СБУ, #Свобода слова, #Черкаси, #шахраї

Ми, журналісти «Антени», отримали сигнал: хтось використовує наше ім’я, щоб шантажувати чи стежити за людьми. Заявляємо офіційно: ми працюємо чесно, НЕ використовуємо приховану техніку, НЕ займаємось провокаціями.
Якщо вам хтось погрожує, прикриваючись «Антеною», — це злочин.
Ми вже звернулись до правоохоронців. А ви — будьте пильні.

ЗВЕРНЕННЯ

Шановні колеги, партнери, громадяни та представники правоохоронних органів!

Останнім часом до редакції надходить інформація про поширення неправдивих чуток щодо діяльності телеканалу та газети «Антена». Зокрема, стверджується, нібито наша редакція здійснює приховане спостереження за представниками бізнесу, чиновниками чи приватними особами з використанням аудіо- та відеотехніки, дронів або іншого спеціалізованого обладнання.

Ми офіційно заявляємо: ці звинувачення не відповідають дійсності. Редакція телеканалу та газети «Антена» працює виключно в межах чинного законодавства України та на основі Конституції. Ми глибоко поважаємо права, свободи і приватність кожної людини, а наша журналістська діяльність ґрунтується на принципах відкритості, об’єктивності та відповідальності.

У випадку, якщо вам стали відомі факти шантажу, вимагання, погроз або якщо хтось, представляючись журналістом або посилаючись на наше медіа, намагається стежити за вами чи втягнути у протиправні дії — закликаємо негайно звертатися до правоохоронних органів. Особи, які використовують ім’я «Антени» з метою шантажу, дискредитації чи самопросування, не мають жодного стосунку до нашої редакції. Подібні дії ми розцінюємо як наклеп, провокацію та спробу завдати шкоди нашій репутації.

Ми закликаємо вас ставитися критично до повідомлень про стеження, навіть якщо вони виходять від осіб, які представляються або дійсно є співробітниками поліції або спецслужб!

Також наполегливо просимо поділитися цією заявою з колегами та знайомими, аби уникнути поширення дезінформації.

З глибокою повагою та вдячністю за вашу підтримку,
редакція телеканалу та газети «Антена»

Від antenna

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