У Смілі взялися вирішувати проблему безпритульних тварин цивілізовано: стерилізацією, вакцинацією та ветеринарним доглядом

Безпритульні тварини — тема, що роками викликає суперечки в українських містах. Для когось — це загроза, для когось — об’єкти співчуття. У Смілі взялися вирішувати проблему цивілізовано: стерилізацією, вакцинацією та ветеринарним доглядом.

За результатами відкритого конкурсу через систему Prozorro, місто уклало договір із підрядником із Багачевого — це ФОП Притула. Це підприємство має всі необхідні дозвільні документи, у команді працюють виключно дипломовані ветеринарні лікарі. Підрядник забезпечений пересувною ветеринарною лабораторією, співпрацює з міжнародною зоозахисною організацією UAnimals та має досвід роботи в умовах війни — у гарячих точках Херсонщини, Донеччини, Харківщини.

Особливу увагу приділяють післяопераційному догляду. Після стерилізації накладаються саморозчинні шви, які не потребують зняття. Шрами обробляються спеціальним антисептичним спреєм, який захищає рану від інфекцій і унеможливлює її розлизування тваринами.

Управління ЖКГ забезпечуватиме контроль на всіх етапах реалізації програми. Мешканців закликають бути відповідальними, дбати про своїх улюбленців та повідомляти про випадки хворих чи агресивних тварин до компетентних служб.