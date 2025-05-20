«Черкасиобленерго» виявляє самовільні підключення до електромереж за допомогою сучасних технологій та рейдів

Спеціалісти ПАТ «Черкасиобленерго» постійно в межах чинного законодавства виявляють факти незаконного втручання у систему розподілу електричної енергії та самовільного підключення до електромереж. Для цього вони застосовують сучасні засоби діагностики, аналізу споживання, дистанційний моніторинг та регулярні рейдові перевірки.

Товариство нагадує, що несанкціоноване споживання електроенергії несе небезпеку для життя і здоров’я та шкоду для енергосистеми, до того ж на крадія чекають значні штрафні санкції.

Одержимість до так званої «економії» на електроенергії шляхом порушення законодавства є не лише порушенням договору, а й реальною загрозою життю і здоров’ю.

Електрокрадіжки – це небезпечно

Особи, які використовують несанкціоновані пристрої для втручання в облік або самовільно підключаються до мережі, ризикують життям. Найбільш поширені наслідки:

ураження електричним струмом;

пожежі через перевантаження або коротке замикання;

пошкодження електрообладнання як у власному помешканні, так і у сусідів;

перепади напруги в мережі, які впливають на якість електропостачання всім споживачам у радіусі.

Наслідки порушення – значні штрафи

Після внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), які набрали чинності з 27.07.2019, скасовано стару Методику (постанова НКРЕ № 562 від 04.05.2006), а нову – суттєво посилено.

Оновлені штрафні розрахунки (станом на 2025 рік):

за кожен безобліково спожитий кВт·год сплачується від 6,20 грн (в залежності від тарифної групи);

суми за актами про порушення можуть сягати від 70 до 120 тисяч грн для побутових споживачів;

Для юридичних осіб – штрафи можуть перевищувати 1,5 мільйона гривень.

Для прикладу, за І квартал 2025 року спеціалістами ПАТ «Черкасиобленерго» складено 354 акти про порушення ПРРЕЕ та нараховано суму близько 12 млн грн;

Акти складаються відповідно до ПРРЕЕ (п. 8.2.6) з обов’язковим документальним підтвердженням і можливістю долучення пояснень споживача.

Згідно ст. 188 Кримінального кодексу України крадіжка електричної енергії шляхом самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов’язкове) дорівнює штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А дії, що спричинюють зміну показів засобів вимірювальної техніки (використання постійних магнітів, високочастотних генераторів тощо), в тому числі умисне пошкодження приладів обліку в будь-який інший спосіб неминуче приведуть і до кримінальної відповідальності за розкрадання електроенергії та виправних робіт строком до 2 років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб, та якщо завдано шкоди у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк до 3 років.

Несанкціоноване споживання електроенергії обов’язково буде виявлено спеціалістами Товариства, адже вони застосовують сучасні засоби діагностики, аналізу споживання, дистанційний моніторинг та регулярні рейдові перевірки.

ПАТ «Черкасиобленерго» закликає громадян бути пильними! Якщо ви помітили:

крадіжку електроенергії;

відкриті трансформаторні підстанції;

сторонніх осіб без спецодягу біля обладнання;

підозрілі маніпуляції з електромережею – негайно звертайтесь до кол-центру ПАТ «Черкасиобленерго» за телефонами:

(0472) 33-87-87

(093) 170-40-57

(050) 434-87-87

(067) 690-48-48

(0-800) 501-328 (цілодобово, безкоштовно).

Пам’ятайте:

Самовільне втручання в систему електропостачання – це злочин проти себе, сусідів і держави.