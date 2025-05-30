Головний «слуга» Черкас знов зашкварився. НАЗК викрило депутата Черкаської міськради Мкртчяна: майже 9 мільйонів гривень «забулося» задекларувати

У публічному просторі Араік Мкртчян — депутат Черкаської міськради, меценат, власник пафосного автопарку. А от у деклараціях — скромність, як у студента на першому курсі. Але Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило перевірити, наскільки ця скромність реальна. І — не помилилося.

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Факти: майна на 9+ мільйонів, а в декларації — тиша

Згідно з висновками повної перевірки декларацій, дружина депутата — Баторська Ніна Олександрівна — у 2022 році стала власницею щонайменше п’яти нежитлових приміщень, серед яких:

3 підвали по вул. Благовісна (загальна площа понад 200 м²),

1 підвал по вул. Небесної Сотні (45 м²),

1 нежитлове приміщення на вул. Хрещатик (елітний центр Черкас).

Вартість об’єктів — не вказувалась у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Аж раптом у 2025 році, у декларації за 2024-й, усе «згадалося». Як зізнається сам декларант — нібито через «помилку бухгалтера». Щоправда, бухгалтер той — дружина. І майно її. А ще він пояснював свої помилки занадто великим хвилюванням у зв’язку із початком повномасштабної війни. Мабуть тому, коли інші думали як допомогти фронту родина Мкртчянів активно купувала елітні автівки та оформлювала нерухомість. До речі, редакції відомо про майже два десятки об’єктів комерційної нерухомості в середмісті. Правоохоронцям, мабуть, також буде цікаво дізнатися, чому їх вартість значно занижена під час оформлення. Це саме можна сказати про окремі автівки, що фігурують в деклараціях за 2023-24 роки. Наприклад, як вам вартість оцінки спортивної BMW M3 у десять (!!!) тисяч гривень? Але до цього ми повернемося вже під час наших наступних досліджень жлобології Черкас.

Але впадати в очі головне — зростання статків Араіка Рафіковича почало набувати значного прискорення після вбивства Сергія Гури та досягло апогею саме після початку повномасштабної війни.

Нюанси: не лише забули, а ще й занижували?

НАЗК не просто виявило відсутність згадки про нерухомість. Агенція прямо вказує на ознаки кримінального правопорушення — зокрема:

Недостовірне декларування (ст. 366-2 ККУ);

(ст. 366-2 ККУ); Умисне приховування значного обсягу активів (сумарно понад 9 млн грн , за ринковими оцінками);

значного обсягу активів (сумарно , за ринковими оцінками); Ймовірне маніпулювання вартістю об’єктів — деякі приміщення вказані у 3-5 разів дешевше за їх реальну ціну.

Чим це загрожує депутату?

Матеріали передані до НАБУ. В разі доведення умислу Мкртчяну може загрожувати:

Штраф до 85 тис. грн або обмеження волі до 2 років ,

, Позбавлення права обіймати посади до 3 років ,

, І — головне — репутаційна втрата, якщо черкаські виборці дізнаються, що їхній депутат «забув» про 5 комерційних об’єктів у центрі міста.

Наостанок – трохи іронії:

У декларації вчасно з’являються автомобілі Mercedes і мотоцикли Sea-Doo. А ось підвали — ніби просочились у землю. Як влучно сказав один з коментаторів у соцмережах:

«У Черкасах підвали, мабуть, самі себе купують, а потім задекларовуються через 2 роки».

Джерело:

Офіційне повідомлення НАЗК за результатами повної перевірки декларацій А.Р. Мкртчяна.

Документ: переглянути PDF на сайті НАЗК

Замість післямови або анонсу

Антена перевіряє і іншу інформацію, пов’язану із таким помітним зростанням статків депутати та голови Слуг народу міськради Мкртчяна.

Валерій Воротник,

журналіст

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