У Смілі триває співпраця міського інклюзивно-ресурсного центру з командою «Карітас-Спес Україна»

Нині колектив Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з радістю і в той же час великою відповідальністю допомагає реалізовувати спільний українсько-австрійський проєкт «Карітас-Спес» у Смілі, що спрямований на відновлення і збереження ментального здоров’я родин.

Головний фокус, звичайно, на дітей, котрі є особливо вразливими. Підтримка, гра, розвиток… Щотижня в затишних кімнатах міського інклюзивно-ресурсного центру педагоги благодійної організації «Карітас-Спес Україна» проводять заняття з дітками в межах волонтерської програми.

Унікальність програми — в поєднанні освітніх, психологічних і природоорієнтованих підходів. У дружньому колі маленькі учасники пізнають навколишній світ, граються, творять, мріють і відкривають нові горизонти.