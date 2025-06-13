Чи пахне ядерною війною? І чи скористається росія Близьким Сходом для удару по Україні – огляд найголовнішого

Ізраїльський удар по Ірану — це не просто відповідь, це дзвінок. Не перший, але найгучніший. Уперше за багато років світ опинився на краю відкритого зіткнення між державами, де обидві мають або прагнуть отримати ядерну зброю. Якщо Іран відповість — масштабно, не символічно — Ізраїль навряд чи обмежиться авіанальотами. І тоді сценарій застосування тактичної ядерної зброї стає реальністю.

Питання, яке лунає вже і в Києві: «А якщо росія вирішить скористатися хаосом?»

Ізраїль – Іран: критичний момент

Майже двадцять років дипломатія стримувала Іран від отримання повноцінної ядерної зброї. Але зараз ситуація схожа на той момент, коли двері зачиняються — і залишається тільки вікно. Ізраїль розуміє, що з вікна можуть вилетіти не голуби миру, а боєголовки.

І якщо режим у Тегерані вдасться до ракетних обстрілів — по Тель-Авіву, Хайфі, Димоні — у грі опиниться виживання держави. У таких обставинах превентивне ядерне стримування більше не буде табу.

росія: ядерна логіка «вікна можливостей»

На цьому тлі кремль може розглядати Близький Схід як «ідеальне прикриття» для власних сценаріїв. Усі дивляться на Тегеран — а москва тим часом може імітувати або готувати власну ядерну ескалацію. Цілі можуть бути різні:

шантаж Заходу: «Дайте гарантії безпеки — інакше…»

нав’язування миру на своїх умовах Україні

дискредитація НАТО через випробування меж колективної відповіді

випробування тактичної ядерної зброї по українському об’єкту — на тлі інформаційної істерики

У 2022–2024 роках це виглядало неймовірно. Але в 2025-му, на тлі загибелі командування ІРГЦ, ракет у небі над Тегераном, краху ядерної угоди з Іраном, — виглядає вже не як фантастика.

Чому ризик реальний

Паралельні війни: Коли США/НАТО зайняті одним конфліктом, інші гравці часто активізуються — це геополітичний закон інерції. росія програє ресурсно. Армія виснажена, внутрішній фронт напружений. Випробування «страху» — останній залишений козир. Відсутність ядерного табу в риториці кремля. путін і медведєв роками розмивали поняття «нормального» у сфері застосування ядерної зброї.

Чи готовий Захід?

США можуть стримати росію лише за умови:

прямої заяви: «Ядерний удар = відповідь НАТО»

негайної військово-економічної допомоги Україні

максимальної прозорості у розслідуванні будь-яких провокацій

Але найгірший сценарій — паралельне загострення у двох регіонах: на Близькому Сході та в Україні. Це буде криза масштабів Карибської 1962 року — тільки у двох часових зонах і з більшими ставками.

Підсумок

Ризик ядерної війни вперше за десятиліття не є лише абстракцією. Ізраїльська атака по Ірану відкрила двері до нової епохи глобального переформатування безпекової архітектури.

А кремль уже стоїть на порозі, тримаючи в руках валізу з червоною кнопкою.

І саме зараз світ повинен сказати чітко:

Один ядерний удар — і росія перестає бути державою, а стає уроком для всіх наступних імперій.

Валерій Воротник, за матеріалами медіа