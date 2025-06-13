АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Column Війна Головне

Чи пахне ядерною війною? І чи скористається росія Близьким Сходом для удару по Україні – огляд найголовнішого

Відantenna

Чер 13, 2025 #Авторська колонка, #Валерій Воортник, #ядерна війна

Ізраїльський удар по Ірану — це не просто відповідь, це дзвінок. Не перший, але найгучніший. Уперше за багато років світ опинився на краю відкритого зіткнення між державами, де обидві мають або прагнуть отримати ядерну зброю. Якщо Іран відповість — масштабно, не символічно — Ізраїль навряд чи обмежиться авіанальотами. І тоді сценарій застосування тактичної ядерної зброї стає реальністю.

Питання, яке лунає вже і в Києві: «А якщо росія вирішить скористатися хаосом?»

Ізраїль – Іран: критичний момент

Майже двадцять років дипломатія стримувала Іран від отримання повноцінної ядерної зброї. Але зараз ситуація схожа на той момент, коли двері зачиняються — і залишається тільки вікно. Ізраїль розуміє, що з вікна можуть вилетіти не голуби миру, а боєголовки.

І якщо режим у Тегерані вдасться до ракетних обстрілів — по Тель-Авіву, Хайфі, Димоні — у грі опиниться виживання держави. У таких обставинах превентивне ядерне стримування більше не буде табу.

росія: ядерна логіка «вікна можливостей»

На цьому тлі кремль може розглядати Близький Схід як «ідеальне прикриття» для власних сценаріїв. Усі дивляться на Тегеран — а москва тим часом може імітувати або готувати власну ядерну ескалацію. Цілі можуть бути різні:

  • шантаж Заходу: «Дайте гарантії безпеки — інакше…»
  • нав’язування миру на своїх умовах Україні
  • дискредитація НАТО через випробування меж колективної відповіді
  • випробування тактичної ядерної зброї по українському об’єкту — на тлі інформаційної істерики

У 2022–2024 роках це виглядало неймовірно. Але в 2025-му, на тлі загибелі командування ІРГЦ, ракет у небі над Тегераном, краху ядерної угоди з Іраном, — виглядає вже не як фантастика.

Чому ризик реальний

  1. Паралельні війни: Коли США/НАТО зайняті одним конфліктом, інші гравці часто активізуються — це геополітичний закон інерції.
  2. росія програє ресурсно. Армія виснажена, внутрішній фронт напружений. Випробування «страху» — останній залишений козир.
  3. Відсутність ядерного табу в риториці кремля. путін і медведєв роками розмивали поняття «нормального» у сфері застосування ядерної зброї.

Чи готовий Захід?

США можуть стримати росію лише за умови:

  • прямої заяви: «Ядерний удар = відповідь НАТО»
  • негайної військово-економічної допомоги Україні
  • максимальної прозорості у розслідуванні будь-яких провокацій

Але найгірший сценарій — паралельне загострення у двох регіонах: на Близькому Сході та в Україні. Це буде криза масштабів Карибської 1962 року — тільки у двох часових зонах і з більшими ставками.

Підсумок

Ризик ядерної війни вперше за десятиліття не є лише абстракцією. Ізраїльська атака по Ірану відкрила двері до нової епохи глобального переформатування безпекової архітектури.

А кремль уже стоїть на порозі, тримаючи в руках валізу з червоною кнопкою.

І саме зараз світ повинен сказати чітко:
Один ядерний удар — і росія перестає бути державою, а стає уроком для всіх наступних імперій.

Валерій Воротник, за матеріалами медіа

Від antenna

Пов’язаний запис

Головне Політика Черкащина

Зверху вниз дивитися на людину можна тільки тоді, коли треба допомогти їй піднятися, — нардеп Віталій Войцехівський.

Чер 12, 2025
TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова

Роботодавці можуть укладати трудовий договір з неповнолітніми, починаючи з 16 років. Із 14 років працевлаштування також можливе за згодою одного з батьків або опікуна — Держпраці

Чер 9, 2025
TV сюжет Головне Економіка Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах розпочато формування прогнозу бюджету на 2026–2028 роки

Чер 9, 2025

You missed

Column Війна Головне

Чи пахне ядерною війною? І чи скористається росія Близьким Сходом для удару по Україні – огляд найголовнішого

13.06.2025 antenna
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Мільйон із неба: вирішити всі проблеми чи створити нові? Ми запитали, як черкасці розпорядилися б грошима мрії

12.06.2025 editor
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Гороскопи рулять чи дурять? Що думають черкасці про гороскопи та їхній вплив на життя

12.06.2025 editor
TV сюжет Дайджест Спорт У Черкасах

У межах проєкту «Велика футбольна спадщина» черкасцям продемонстрували «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова та Шевченка

12.06.2025 editor