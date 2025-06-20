Росія перетворює тіла загиблих на інструмент маніпуляції – Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про черговий цинічний злочин росії – навмисне змішування тіл своїх військових із тілами загиблих українських захисників. Це, за його словами, робиться з метою ускладнення ідентифікації, створення хаосу й інформаційного тиску на українське суспільство.

«Це черговий доказ того, як росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла», – написав Ігор Клименко.

Міністр також зазначив, що особу одного з виявлених тіл вдалося встановити. Йдеться про Олександра Вікторовича Бугаєва, 1974 року народження, військовослужбовця 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф. Його труп було знайдено у формі зразка ЗС рф, з паспортом громадянина рф, військовим квитком, жетоном та витягом з наказу в/ч №52.

Рідні Бугаєва розпочали пошуки ще в березні — після його зникнення поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

«Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна — з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога — не тільки вбивати, а й брехати про смерть», – підкреслив глава МВС.

Відомо, що росія не вперше саботує гуманітарні домовленості. Україна ж, попри війну, дотримується всіх міжнародних зобов’язань і повертає тіла полеглих воїнів із гідністю. За словами Клименка, це не просто обов’язок держави — це принцип, який відрізняє цивілізований світ від імперської дикості.