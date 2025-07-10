Медіакілер на мільйон: Як Віталій Шабунін перетворив «боротьбу з корупцією» на персональний бізнес — розслідування

Раніше його називали моральним авторитетом антикорупційного фронту. Сьогодні — все частіше згадують у контексті маніпуляцій, грошей і «медіакілерства». Що сталося з Віталієм Шабуніним і чи дійсно боротьба з корупцією перетворилася на вигідний бізнес-проєкт?

Початок кінця — звинувачення зсередини

На цьому тижні резонансну заяву зробила Катерина Коберник, головна редакторка видання Бабель. У публічному дописі вона звинуватила Центр протидії корупції (ЦПК) та його незмінного лідера Віталія Шабуніна в систематичному медійному переслідуванні та спотворенні фактів під виглядом боротьби зі «зрадою».

«Ми більше не можемо ігнорувати маніпуляції, які йдуть з боку ЦПК. Те, що подається як боротьба, насправді є інформаційною атакою з власною повісткою», — заявила Коберник.

Позицію головреда підтримав і Віталій Дейнега — відомий волонтер та ексочільник фонду «Повернись живим». Це — серйозний сигнал. Йдеться не про критику з боку «ворогів реформ», а про публічний конфлікт усередині проєвропейської, волонтерської, прозахідної спільноти.

Гроші — понад усе?

Звинувачення у «медіакілерстві» — не нові. Але цього разу їх фон підсилено фінансовими цифрами, які дедалі важче ігнорувати.

Центр протидії корупції з 2013 року отримав понад 8,1 млн доларів США донорських коштів. Починаючи з 2022 року, фінансування лише зростало:

2022 — $1 238 000

— $1 238 000 2023 — $1 012 000

— $1 012 000 2024 — майже $1 500 000

Більша частина цих коштів, згідно з публічними звітами, пішла на операційну діяльність самої організації. Але найгучніший факт — це розмір заробітної плати самого Віталія Шабуніна, яка, за інформацією джерел, доходила до $50 000 щомісяця.

Для порівняння, зарплата Президента України офіційно становить близько $900 на місяць.

«На фронті» чи в офісі?

У 2023 році Шабунін пішов до Збройних сил України. Принаймні — формально. Утім, у публічному просторі не з’являлося жодних підтверджень активної бойової участі або служби в зоні бойових дій. Зате збереглися виплати від ЦПК, які він отримував навіть у статусі військовослужбовця.

Це породжує нові питання:

Чи дійсно Шабунін суміщав військову службу та оплачуване керівництво ГО?

Чи не є це етичним (і юридичним) конфліктом інтересів?

Антикорупція як бренд і зброя

ЦПК довгі роки був флагманом антикорупційного руху. Але з часом інструменти боротьби зі злом почали дедалі більше нагадувати політичні атаки на вибіркових опонентів. Замість юридичних механізмів — публічні кампанії, зведення рахунків у соцмережах, використання лояльних ЗМІ та грантових ресурсів.

«Зрада там, де її немає» — саме так описала дії ЦПК Катерина Коберник. І це — тривожний дзвінок.

Що далі?

Віталій Шабунін поки публічно не коментував нові звинувачення. Водночас дедалі більше колишніх союзників відходять убік або відкрито висловлюють сумніви в діяльності ЦПК.

Антикорупція не може бути приватним бізнесом. А боротьба за правду не може бути прикриттям для політичного найманства. Саме це — головна теза критиків Шабуніна.

Чи витримає репутація одного з головних «антикорупціонерів» України випробування публічним аудитом? Видається, ми тільки на початку великої розмови. І це підкріплюють вперті чутки, що інтерес до українських “грантоїдів” почали проявляти фіскальні та слідчі органи Сполучених Штатів, адже більшість фінансування сумнівних проектів проводилося саме за часів попередньої адміністрації Білого Дому. З точки зору американської Феміди, цього достатньо, щоб правопорушення розглядалося я таке, що скоєне в юрисдикції США. Невиключна ситуація, що Шабунін та ряд інших не менш відомих “грантоїдів” стануть перед відповідальністю не лише перед Україною, але й перед західними партнерами, зокрема, США.



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