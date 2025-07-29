Кіберполіція України допомогла знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit: сума вимагань сягала 60 мільйонів доларів

Українська кіберполіція долучилася до масштабної міжнародної операції «Checkmate», результатом якої стало припинення діяльності одного з найпотужніших транснаціональних угруповань, що займалося кібервимаганням — BlackSuit. До складу цього злочинного угруповання входили кіберзлочинці з різних країн, а самі вони діяли під різними назвами: Quantum, Royal, Chaos, і остання — BlackSuit.

Фото: НПУ

За офіційними даними, хакери заражали сервери компаній спеціально розробленим шкідливим програмним забезпеченням типу ransomware. Після шифрування файлів зловмисники вимагали великі суми викупу в криптовалюті. У разі несплати погрожували знищити або оприлюднити викрадені дані. У деяких випадках суми викупу сягали до 60 мільйонів доларів за один інцидент. Загалом угруповання вимагало понад 500 мільйонів доларів від жертв у різних країнах.

Діяльність хакерської мережі розпочалася ще у 2020 році. За даними слідства, жертвами атак стали сотні компаній і організацій зі США, країн Європейського Союзу, Японії та інших держав. Це були як приватні підприємства, так і державні установи.

Операцію «Checkmate» координували правоохоронні органи кількох країн за участі таких структур, як Служба внутрішньої безпеки США, Національна поліція Нідерландів, Кримінальна поліція Німеччини, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Генеральна прокуратура Франції, а також Європол. До розслідування долучилися і спеціалісти з кібербезпеки, зокрема міжнародна компанія Bitdefender.

Українська кіберполіція активно співпрацювала з міжнародними партнерами. Зокрема, в Києві було проведено низку обшуків. Під час слідчих дій вилучили ноутбуки, мобільні телефони та цифрові носії інформації, які містили докази причетності до кібератак. Крім України, затримання та слідчі дії також відбулися у Франції, Іспанії, Латвії та Чехії. Одного з розробників програм-вимагачів було затримано у Франції.

В Україні відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Успішна реалізація операції стала свідченням високої координації між правоохоронними структурами різних держав і значної професійної підготовки українських фахівців. Спільні дії дали змогу знешкодити потужну хакерську мережу, яка завдавала масштабної шкоди на глобальному рівні.

Джерело: Національна поліція України