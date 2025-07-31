Під час гідровипробувань комунальники виявили ще одну аварійну ділянку на тепломережі по Кобзарській

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: ліквідовують порив та замінюють зношені ділянки тепломережі. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів На вулиці Кобзарській накопичується сміття, яке, за словами мешканців, ніхто не вивозить місяцями Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися у черкасців, які нові ідеї місцевих топонімів могли б прикрасити мапу міста?