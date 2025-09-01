АНТЕНА

Малосмілянський кар’єр: Бірюзова перлина біля Черкас | Ідеальна подорож на вихідні

Вер 1, 2025

Якщо ви ще не визначилися де хочете провести наступні вихідні, не замислюйтеся – Малосмілянський кар’єр погрузить вас і ілюзію відпочинку на березі кришталево-чистого бірюзового гірського озера.

Лише 30 км від міста — і ви в іншому світі.
Кришталево чиста вода, що не замерзає навіть взимку.
Глибина до 80 метрів і скелясті береги, які нагадують дикий каньйон.

Кажуть, кар’єр виник на місці давнього вулканічного кратера.
Тепер це оазис для відпочинку, кемпінгу та мандрівок вихідного дня.
Ідеальне місце для релаксу поруч із Черкасами!

