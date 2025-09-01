Малосмілянський кар’єр: Бірюзова перлина біля Черкас | Ідеальна подорож на вихідні

Якщо ви ще не визначилися де хочете провести наступні вихідні, не замислюйтеся – Малосмілянський кар’єр погрузить вас і ілюзію відпочинку на березі кришталево-чистого бірюзового гірського озера.

Лише 30 км від міста — і ви в іншому світі.

Кришталево чиста вода, що не замерзає навіть взимку.

Глибина до 80 метрів і скелясті береги, які нагадують дикий каньйон.

Кажуть, кар’єр виник на місці давнього вулканічного кратера.

Тепер це оазис для відпочинку, кемпінгу та мандрівок вихідного дня.

Ідеальне місце для релаксу поруч із Черкасами!

Фоторепортаж