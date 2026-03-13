Військові звернулися до правоохоронців Черкащини через справу волонтерки Оксани Крбанєвич: «Ми воюємо за країну, а їх переслідують»

Військовослужбовці 67-го окремого гарматного артилерійського дивізіону публічно звернулися до керівництва правоохоронних органів Черкаської області із закликом припинити, за їхніми словами, необґрунтоване переслідування волонтерки Оксани Крбанєвич та її чоловіка — ветерана війни, інваліда І групи Олександра Тігієва.

Відповідне звернення військові озвучили під час вручення подяк волонтерці.

За словами бійців, родина Крбанєвич-Тігієва уже п’ятий рік допомагає підрозділу та регулярно підтримує військових. Саме тому, наголошують вони, звинувачення на адресу волонтерки викликають у них обурення.

«Ми звертаємося до керівництва Черкаської області, поліції та прокуратури із закликом припинити будь-які надумані переслідування Оксани Крбанєвич та її чоловіка — нашого побратима, інваліда війни. Поки ми воюємо і віддаємо здоров’я за Україну, подібні речі виглядають неприпустимими», — заявили військовослужбовці.

Під час зустрічі командування дивізіону також відзначило волонтерську діяльність Оксани Крбанєвич, подякувало волонтерці за активну громадську діяльність і постійну допомогу підрозділу у підтримці бойової готовності та захисті державного суверенітету України. Їй вручили символіку підрозділу та подяку від командування.

Окрему подяку військові також вручили Олександру Тігієву за підтримку підрозділу.

Військові наголошують, що й надалі відстоюватимуть честь родини, яка, за їхніми словами, тривалий час допомагає фронту.