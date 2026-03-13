У Смілі для внутрішньо переміщених осіб організували видачу гуманітарної допомоги для домашніх тварин

Підтримку для чотирилапих підготувала Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Допомогу видавали на базі Смілянської міської ради. Отримати набори могли переселенці, які проживають у Смілі та утримують домашніх улюбленців.

До наборів увійшли необхідні речі для догляду за тваринами: корм для дорослих котів і собак, корм для стерилізованих котів, засоби для підтримки здоров’я, а також переноски.

Для багатьох родин, які через війну були змушені залишити свої домівки, домашні улюбленці залишаються частиною сім’ї. Турбота про них допомагає зберігати відчуття стабільності та підтримки у складних обставинах.

Такі гуманітарні ініціативи допомагають переселенцям забезпечити належний догляд за тваринами та відчути підтримку громади.