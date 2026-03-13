TV сюжет Війна Допомога Життя Сміла

У Смілі для внутрішньо переміщених осіб організували видачу гуманітарної допомоги для домашніх тварин

editor

Бер 13, 2026

Підтримку для чотирилапих підготувала Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Допомогу видавали на базі Смілянської міської ради. Отримати набори могли переселенці, які проживають у Смілі та утримують домашніх улюбленців.

До наборів увійшли необхідні речі для догляду за тваринами: корм для дорослих котів і собак, корм для стерилізованих котів, засоби для підтримки здоров’я, а також переноски.

Для багатьох родин, які через війну були змушені залишити свої домівки, домашні улюбленці залишаються частиною сім’ї. Турбота про них допомагає зберігати відчуття стабільності та підтримки у складних обставинах.

Такі гуманітарні ініціативи допомагають переселенцям забезпечити належний догляд за тваринами та відчути підтримку громади.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Пряма мова Скандал У Черкасах

Обмін земельної ділянки біля цвинтаря в Черкасах: секретар міськради зробив пропозицію власнику

Бер 13, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова Скандал У Черкасах

Паркан біля кладовища тварин частково зайшов на територію Черкас — у міськраді відреагували

Бер 13, 2026
TV сюжет Війна Ексклюзив Пряма мова Скандал Черкащина

Військові звернулися до правоохоронців Черкащини через справу волонтерки Оксани Крбанєвич: «Ми воюємо за країну, а їх переслідують»

Бер 13, 2026

Головне Екологія Ексклюзив Скандал У Черкасах

Цвинтарі домашніх тварин у Черкасах: проблема, яку місто ігнорує понад 30 років

14.03.2026 antenna
TV сюжет Пряма мова Скандал У Черкасах

Обмін земельної ділянки біля цвинтаря в Черкасах: секретар міськради зробив пропозицію власнику

13.03.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова Скандал У Черкасах

Паркан біля кладовища тварин частково зайшов на територію Черкас — у міськраді відреагували

13.03.2026 editor
TV сюжет Війна Допомога Життя Сміла

У Смілі для внутрішньо переміщених осіб організували видачу гуманітарної допомоги для домашніх тварин

13.03.2026 editor