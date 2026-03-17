У Смілі запускають гарячу лінію підтримки для родин військових

Бер 17, 2026

16 березня відбулося засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Під час нього розглянули питання соціальної сфери, медицини, житлово-комунального господарства, підприємництва та підтримки мешканців громади. Також затвердили звіти про виконання фінансових планів за 2025 рік трьох комунальних медичних закладів.

Окрему увагу приділили реалізації проєкту «Адаптація сервісів на рівні громади для жінок, які чекають військовослужбовців». Він передбачає запуск проактивної гарячої лінії психосоціальної підтримки для родин військових.

Мета ініціативи — надати системну допомогу жінкам, чиї рідні перебувають на фронті. Йдеться про психологічну підтримку, консультації та доступ до соціальних послуг.

Гарячу лінію планують організувати на базі Центру соціальних служб. Там родини військовослужбовців зможуть отримати фахову допомогу, необхідну інформацію та консультації спеціалістів.

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Освіта Офіційно Реформи Сміла

Смілянська школа №11 увійшла до тридцятки закладів України, які пілотують реформу старшої профільної школи

Бер 17, 2026
TV сюжет Ексклюзив Життя Пряма мова У Черкасах

Живі скульптури просто неба: як черкасці створюють витвори топіарного мистецтва

Бер 17, 2026
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

На Замковому узвозі обвалилася частина опорної стінки: тривають відновлювальні роботи

Бер 17, 2026

