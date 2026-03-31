Черкаси як є: частина містян ігнорує загальнонаціональну хвилину мовчання

Не всі черкасці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. Попри перекриття одного з центральних перехресть поліцією, значна частина водіїв залишається в автомобілях і просто ігнорує цей момент. Формально правила дорожнього руху цього не регламентують, але питання тут не юридичне — питання в елементарній повазі.

Та сама ситуація і з частиною пішоходів. Після завершення хвилини мовчання, під час виконання Гімну України, чимало містян так само не змінюють своєї поведінки — продовжують рух, розмови, повсякденні справи.

Що це: демонстративне ігнорування державних символів і пам’яті загиблих? Чи банальна байдужість і невихованість?