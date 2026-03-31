Точка хаосу на Пастерівській: автошрот вантажівок посеред людної вулиці

Цвинтар вантажівок просто посеред міста. На вулиці Пастерівській у Черкасах роками накопичується хаос, який ніхто не може або не хоче зупинити. Власник залишив тягачі та напівпричепи просто на вулиці. З часом техніка перетворилася на шрот: машини розбирають на запчастини, а територія довкола обростає сміттям.

Попри очевидну проблему, власник запевняє: все законно. Поліція ж фактично самоусунулась і не реагує на ситуацію. Місто опинилося в заручниках бездіяльності: без втручання правоохоронців навести порядок тут неможливо.

Дивіться також: Покинуті напризволяще вантажівки посеред вулиці в Черкасах: чому влада та поліція безпорадні?