У Смілі виступив «Junior Orchestra Cherkasy»: понад 100 дітей на одній сцені

У Смілі відбувся виступ унікального колективу «Junior Orchestra Cherkasy», який об’єднує понад сотню дітей із 18 населених пунктів області. До складу оркестру входять і четверо юних музикантів зі Сміли. Концерт пройшов на сцені міського будинку культури.

Як зазначив засновник оркестру Михайло Євтушенко, цей колектив не має аналогів в Україні на обласному рівні. Проєкт дає можливість дітям навіть із невеликих сіл грати у великому оркестрі та представляти Україну на міжнародній сцені.

Попереду в юних музикантів — новий важливий етап: гастролі Україною та поїздка до Німеччини для участі в міжнародному проєкті Youth Symphony Project.

Перед концертом учасники оркестру не лише репетирували, а й знайомилися зі Смілою. Організатори — відділ культури та Смілянська міська рада — підготували для дітей екскурсію міським парком. Працівники музею розповіли про історію міста, а команда парку пригостила гостей лісовою кашею.

Після екскурсії та частування музиканти повернулися до репетицій, а згодом — до виступу. На сцені зібралися сто дітей, які виконали сучасний репертуар, що зацікавив як юну, так і дорослу аудиторію.

Попри те, що оркестр збирається раз на місяць, він звучить як єдиний злагоджений колектив, а масштаб виступу відчувався у кожній композиції.