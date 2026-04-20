TV сюжет Культура Сміла

У Смілі виступив «Junior Orchestra Cherkasy»: понад 100 дітей на одній сцені

Кві 20, 2026

Кві 20, 2026

У Смілі відбувся виступ унікального колективу «Junior Orchestra Cherkasy», який об’єднує понад сотню дітей із 18 населених пунктів області. До складу оркестру входять і четверо юних музикантів зі Сміли. Концерт пройшов на сцені міського будинку культури.

Як зазначив засновник оркестру Михайло Євтушенко, цей колектив не має аналогів в Україні на обласному рівні. Проєкт дає можливість дітям навіть із невеликих сіл грати у великому оркестрі та представляти Україну на міжнародній сцені.

Попереду в юних музикантів — новий важливий етап: гастролі Україною та поїздка до Німеччини для участі в міжнародному проєкті Youth Symphony Project.

Перед концертом учасники оркестру не лише репетирували, а й знайомилися зі Смілою. Організатори — відділ культури та Смілянська міська рада — підготували для дітей екскурсію міським парком. Працівники музею розповіли про історію міста, а команда парку пригостила гостей лісовою кашею.

Після екскурсії та частування музиканти повернулися до репетицій, а згодом — до виступу. На сцені зібралися сто дітей, які виконали сучасний репертуар, що зацікавив як юну, так і дорослу аудиторію.

Попри те, що оркестр збирається раз на місяць, він звучить як єдиний злагоджений колектив, а масштаб виступу відчувався у кожній композиції.

Від editor

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах ремонтують дороги навіть під час повітряних тривог

Кві 22, 2026
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Туристична візитівка Черкас — сходи біля ресторану «Славутич» — стали смертельною пасткою для містян

Кві 22, 2026
TV сюжет Черкащина

Енергетики завершили встановлення штучних гнізд для лелек на електроопорах. Із початку квітня на Черкащині встановили понад 30 металевих конструкцій

Кві 22, 2026

Дайджест

Сакури готуються вразити черкасців своїм щорічним цвітінням

22.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах ремонтують дороги навіть під час повітряних тривог

22.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Туристична візитівка Черкас — сходи біля ресторану «Славутич» — стали смертельною пасткою для містян

22.04.2026 antenna
TV сюжет Черкащина

Енергетики завершили встановлення штучних гнізд для лелек на електроопорах. Із початку квітня на Черкащині встановили понад 30 металевих конструкцій

22.04.2026 editor