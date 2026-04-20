У Черкасах патрульні затримали водійку Audi Q5, яка порушувала ПДР, виконувала небезпечні маневри та могла бути нетверезою

Днями поліцейські роти тактико-оперативного реагування отримали повідомлення про Audi Q5, водійка якого порушувала правила дорожнього руху, виконувала небезпечні маневри та, ймовірно, перебувала напідпитку.

Автомобіль виявили та зупинили на вулиці Дахнівській. У нього були пошкоджені задній бампер і ліве дзеркало, що могло свідчити про причетність до ДТП.

Під час спілкування інспектори помітили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд, однак вона відмовилася.

Згодом водійка сіла за кермо і спробувала втекти, ігноруючи вимоги поліцейських. На вулиці Канівській вона різко повернула на Лісницьку, не впоралася з керуванням і врізалася в бордюр та стелу. Там її заблокували службовим автомобілем.

На місці події жінка поводилася зухвало та вживала нецензурну лексику.

На порушницю склали низку адмінпротоколів, зокрема за керування у стані сп’яніння, відмову від огляду, невиконання вимоги про зупинку, скоєння ДТП і дрібне хуліганство.

Також є інформація, що цього ж дня цей автомобіль міг бути причетний до кількох аварій у місті. Обставини встановлюють правоохоронці.