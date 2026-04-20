У Черкасах патрульні затримали водійку Audi Q5, яка порушувала ПДР, виконувала небезпечні маневри та могла бути нетверезою

Кві 20, 2026

Днями поліцейські роти тактико-оперативного реагування отримали повідомлення про Audi Q5, водійка якого порушувала правила дорожнього руху, виконувала небезпечні маневри та, ймовірно, перебувала напідпитку.

Автомобіль виявили та зупинили на вулиці Дахнівській. У нього були пошкоджені задній бампер і ліве дзеркало, що могло свідчити про причетність до ДТП.

Під час спілкування інспектори помітили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд, однак вона відмовилася.

Згодом водійка сіла за кермо і спробувала втекти, ігноруючи вимоги поліцейських. На вулиці Канівській вона різко повернула на Лісницьку, не впоралася з керуванням і врізалася в бордюр та стелу. Там її заблокували службовим автомобілем.

На місці події жінка поводилася зухвало та вживала нецензурну лексику.

На порушницю склали низку адмінпротоколів, зокрема за керування у стані сп’яніння, відмову від огляду, невиконання вимоги про зупинку, скоєння ДТП і дрібне хуліганство.

Також є інформація, що цього ж дня цей автомобіль міг бути причетний до кількох аварій у місті. Обставини встановлюють правоохоронці.

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах ремонтують дороги навіть під час повітряних тривог

Кві 22, 2026
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Туристична візитівка Черкас — сходи біля ресторану «Славутич» — стали смертельною пасткою для містян

Кві 22, 2026
TV сюжет Черкащина

Енергетики завершили встановлення штучних гнізд для лелек на електроопорах. Із початку квітня на Черкащині встановили понад 30 металевих конструкцій

Кві 22, 2026

Сакури готуються вразити черкасців своїм щорічним цвітінням

22.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах ремонтують дороги навіть під час повітряних тривог

22.04.2026 antenna
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Туристична візитівка Черкас — сходи біля ресторану «Славутич» — стали смертельною пасткою для містян

22.04.2026 antenna
TV сюжет Черкащина

Енергетики завершили встановлення штучних гнізд для лелек на електроопорах. Із початку квітня на Черкащині встановили понад 30 металевих конструкцій

22.04.2026 editor