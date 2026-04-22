Війна без пафосу: у Смілі письменник Віталій Запека говорив про людей, гумор і правду життя

Кві 22, 2026

У Смілянській публічній бібліотеці імені Олени Журливої відбулася зустріч із письменником Віталієм Запекою — автором, чий творчий шлях почався не в тиші кабінету, а серед подій російсько-української війни.

До 2015 року він працював приватним підприємцем і фотохудожником, фіксуючи миті крізь об’єктив. Після служби в АТО ці миті перетворилися на тексти. Війна стала тлом його книжок, але в центрі — люди, їхні голоси та історії, розказані від першої особи.

У «Бабах на всю голову» говорить колоритна пенсіонерка, у текстах про Полінку світ постає очима дитини, а в романі «Цуцик» навіть собака стає оповідачем.

Під час зустрічі автор спілкувався щиро й без зайвого пафосу — з гумором і точними деталями. Слухачі уважно слухали, сміялися, замислювалися та ставили запитання. Живе слово додало нових відтінків уже знайомим історіям і дозволило побачити автора з іншого боку.

Зустріч у бібліотеці перетворилася на відкритий діалог, що залишив теплі враження і бажання повертатися до української літератури, яка говорить чесно й по-справжньому.

