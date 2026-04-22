У Смілі стартував конкурс юних талантів «Пролісок»: надійшло майже 400 заявок з усієї області

У Смілі розпочався щорічний обласний конкурс творчості «Пролісок». Цьогоріч на перший етап подали майже 400 заявок — це відеороботи з понад 20 громад області.

Відбір уперше провели онлайн. Журі переглянуло виступи у різних жанрах і вікових категоріях: вокал, хореографія, музика, образотворче мистецтво та декламування. Такий формат дозволив залучити більше учасників і зібрати дуже різні за стилем роботи.

Оцінювали конкурсантів фахівці з усієї області, зокрема і зі Сміли. У кожному напрямку працювали по два члени журі — вони обирали тих, хто пройде до наступного етапу.

Під час перегляду звертали увагу не лише на талант, а й на рівень підготовки учасників.

Наступний етап конкурсу відбудеться 17 травня у Смілянському міському будинку культури. Саме там виступлять ті, хто пройшов відбір, і визначать переможців «Проліска».