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TV сюжет Без коментарів Скандал У Черкасах

На третьому міському кладовищі невідомі зруйнували частину паркану, яким була огороджена скандальна земельна ділянка, продана Руськополянською сільрадою приватному підприємцю за заниженою ціною

Відeditor

Чер 2, 2026

За інформацією джерел редакції, власник планує відкрити магазин буквально за кілька метрів від могил, зокрема й поховань українських військових. Ситуація викликала гостре обурення серед ветеранів та громадськості міста. Тим часом прокуратура розслідує кримінальне провадження щодо посадовців сільради, які погодили виділення ділянки, що фактично розташована в санітарній зоні кладовища Черкас.

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Коли влада та правоохоронці не здатні швидко відновити справедливість, правосуддя у свої руки починає брати вулиця та стихійний протест.

Від editor

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