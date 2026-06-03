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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Розпочато аварійно-ямковий ремонт дороги по вулиці Князя Ольгерда у Черкасах

Відeditor

Чер 3, 2026 #дороги, #жкк, #Черкаси

На вулиці Князя Ольгерда на ділянці від Замкового узвозу до вулиці Жужоми фрезерують старе асфальтне покриття.

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Від editor

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