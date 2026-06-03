Розпочато аварійно-ямковий ремонт дороги по вулиці Князя Ольгерда у Черкасах

На вулиці Князя Ольгерда на ділянці від Замкового узвозу до вулиці Жужоми фрезерують старе асфальтне покриття. Надіслати друзям Поширити у Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Поширити у Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Друк (Відкривається у новому вікні) Друк Більше Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Надіслати посилання другу електронною поштою (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Навігація записів Yamaha і ВАЗ не розминулися на світлофорі в Черкасах: постраждала у лікарні, шукає свідків Не кидайте вантажівки й причепи на узбіччях — їх утилізують коштом власника