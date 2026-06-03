Yamaha і ВАЗ не розминулися на світлофорі в Черкасах: постраждала у лікарні, шукає свідків

На перехресті вулиць Хрещатик та Святотроїцька в Черкасах сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha та автомобіля ВАЗ-2109. За попередньою інформацією, мотоциклістка рухалася головною дорогою на зелений сигнал світлофора. Очевидці стверджують, що водійка ВАЗа виїхала на перехрестя на зелений сигнал, однак під час повороту не надала перевагу мотоциклу.

Унаслідок аварії кермувальниця мотоцикла впала й отримала травми. Її госпіталізували до обласної лікарні для обстеження.

Після ДТП водійка ВАЗа залишила місце пригоди, але завдяки відео очевидців поліція швидко встановила власника автівки.

Приблизно через півтори години жінка повернулася до місця аварії. Патрульні і слідчі оглянули авто і почали оформлення матеріалів ДТП.

Постраждала наразі госпіталізована до Третьої міської лікарні швидкої допомоги і перебуває на стаціонарному лікуванні.

Водійка ВАЗа та її мати своєї провини не визнають. Зокрема, водійка стверджує, що не бачила мотоцикла та не помітила моменту зіткнення.

Постраждала просить допомогти встановити обставини ДТП та шукає записи з відеореєстраторів очевидців. Тел.: 096 980 80 58, Ірина.