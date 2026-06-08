Учасники традиційного байкерського фестивалю «Тарасова гора», який щороку збирає тисячі мотоциклістів з усієї України, відвідали могилу Шевченка

Цьогоріч серед учасників особливо багато військовослужбовців, ветеранів та волонтерів. Попри війну, байкери продовжують традицію та приїжджають до Канева, щоб піднятися на Чернечу гору й вшанувати пам’ять Тараса Шевченка.

Гул моторів, українські прапори, братерство та повага до власної історії — усе це «Тарасова гора», яка вже багато років залишається одним із символів єдності української байкерської спільноти. Війна не має переривати традиції. Навпаки — сьогодні вони набувають особливого змісту.