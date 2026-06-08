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Учасники традиційного байкерського фестивалю «Тарасова гора», який щороку збирає тисячі мотоциклістів з усієї України, відвідали могилу Шевченка

Відeditor

Чер 8, 2026

Цьогоріч серед учасників особливо багато військовослужбовців, ветеранів та волонтерів. Попри війну, байкери продовжують традицію та приїжджають до Канева, щоб піднятися на Чернечу гору й вшанувати пам’ять Тараса Шевченка.

Гул моторів, українські прапори, братерство та повага до власної історії — усе це «Тарасова гора», яка вже багато років залишається одним із символів єдності української байкерської спільноти. Війна не має переривати традиції. Навпаки — сьогодні вони набувають особливого змісту.

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