У Черкасах рятувальники тренувалися рятувати людей на воді

У Черкасах стався переполох, коли люди побачили, як гелікоптер несе на підвісі інший. Авіатроща? Надіслати друзям Поширити у Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Поширити у Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Друк (Відкривається у новому вікні) Друк Більше Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Надіслати посилання другу електронною поштою (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Навігація записів Вранці 8 червня черкасці виявили наслідки ДТП на вулиці Припортовій: автомобіль Skoda протаранив торговельний кіоск, завдавши йому значних пошкоджень