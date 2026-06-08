Вранці 8 червня черкасці виявили наслідки ДТП на вулиці Припортовій: автомобіль Skoda протаранив торговельний кіоск, завдавши йому значних пошкоджень

Поруч знаходився ще один автомобіль, який, ймовірно, також став учасником пригоди. Він стояв на узбіччі з іншого боку дороги.

На момент зйомки на місці не було ні поліції, ні власників транспортних засобів. За попередньою інформацією, аварія сталася вночі.

Цікаво, що власник одного з пошкоджених автомобілів, імовірно, навіть ще не знав про ДТП, оскільки його машина була припаркована на вулиці.

За нашою інформацією, водій або особа, яка перебувала за кермом Skoda, ймовірно, залишила місце пригоди. Офіційних коментарів про подію поки не було.