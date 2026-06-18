У Смілі пройти обстеження за програмою «Скринінг 40+» тепер можна у двох медзакладах

У Смілі розширили можливості для проходження обстежень за державною програмою «Скринінг 40+». Відтепер жителі громади можуть пройти профілактичні обстеження не лише у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», а й у КНП «Смілянська міська лікарня».

Програма «Скринінг 40+» спрямована на раннє виявлення захворювань. Вона передбачає комплекс профілактичних обстежень відповідно до віку та медичних показань пацієнта, що допомагає вчасно оцінити стан здоров’я та за потреби розпочати лікування.

Розширення переліку медичних закладів, які долучилися до програми, робить послугу доступнішою для мешканців громади та дає можливість обрати найзручніше місце для обстеження.

Детальну інформацію про проходження скринінгу можна отримати у свого сімейного лікаря або безпосередньо в одному з медичних закладів, які беруть участь у програмі.

Медики наголошують: своєчасне обстеження є важливим кроком до збереження здоров’я та профілактики серйозних захворювань.