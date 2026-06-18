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У Смілі пройти обстеження за програмою «Скринінг 40+» тепер можна у двох медзакладах

Відeditor

Чер 18, 2026

У Смілі розширили можливості для проходження обстежень за державною програмою «Скринінг 40+». Відтепер жителі громади можуть пройти профілактичні обстеження не лише у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», а й у КНП «Смілянська міська лікарня».

Програма «Скринінг 40+» спрямована на раннє виявлення захворювань. Вона передбачає комплекс профілактичних обстежень відповідно до віку та медичних показань пацієнта, що допомагає вчасно оцінити стан здоров’я та за потреби розпочати лікування.

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Розширення переліку медичних закладів, які долучилися до програми, робить послугу доступнішою для мешканців громади та дає можливість обрати найзручніше місце для обстеження.

Детальну інформацію про проходження скринінгу можна отримати у свого сімейного лікаря або безпосередньо в одному з медичних закладів, які беруть участь у програмі.

Медики наголошують: своєчасне обстеження є важливим кроком до збереження здоров’я та профілактики серйозних захворювань.

Від editor

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