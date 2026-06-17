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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Лише клопіт: комунальники Черкас відновлюють аварійну теплотрасу навіть під час зливи

Відeditor

Чер 17, 2026

Потужна злива, що накрила Черкаси, створила додаткові труднощі для комунальників, які виконують аварійний ремонт теплотраси в центрі міста. Під час дощу вода почала стрімко заповнювати котлован на місці проведення робіт.

Попри складні погодні умови, ремонтна бригада не припинила роботу та продовжила ліквідацію аварії тепломережі. Наразі комунальники виконують комплекс відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути мережу до нормальної експлуатації та відновити благоустрій території.

За інформацією виконавців робіт, завершити ремонт аварійної ділянки планують до 26 червня.

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Від editor

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