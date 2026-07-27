Що не так із великогабаритними відходами в Черкасах? Купи ростуть, як гриби після дощу!

Ми продовжуємо стежити за контейнерним майданчиком на вул. Володимира Великого, 83. Минулого тижня після сюжету «Антени» комунальники повністю прибрали звідси гори великогабаритного сміття. Майданчик був чистим. Та вже після вихідних він знову переповнений старими меблями, гіллям та іншими відходами, які не повинні залишатися біля контейнерів.

Чому проблема повторюється? Це наслідок безвідповідальності окремих мешканців, недосконалої системи поводження з великогабаритними відходами чи недостатнього контролю? Редакція «Антени» шукає відповіді на ці запитання.