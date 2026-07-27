Є місця, де природа створила справжній витвір мистецтва задовго до появи людини. Одне з них — Тясминський каньйон у Кам’янці на Черкащині

Річка Тясмин протягом мільйонів років прорізала товщу Українського кристалічного щита, оголивши граніти, вік яких оцінюють майже у два мільярди років. Це одна з найдавніших гірських порід Європи. Саме завдяки їм каньйон має свій неповторний вигляд: стрімкі скелі, величезні валуни, тихі затоки та мальовничі вигини річки.

Це не лише геологічна пам’ятка, а й одна з найвідоміших природних візитівок Черкащини. Тясминський каньйон входить до складу регіонального ландшафтного парку та є улюбленим місцем фотографів, туристів, байдарочників і всіх, хто хоче хоча б ненадовго втекти від міської метушні.

Кам’янка має й особливе історичне значення. Парк і околиці міста зберігають пам’ять про важливі події української та європейської історії. У будь-яку пору року каньйон виглядає по-різному, але влітку він особливо вражає.

Спокійна течія Тясмину, шум дерев, спів птахів і велич гранітних берегів створюють атмосферу, яка допомагає відпочити не лише тілом, а й душею. Запрошуємо на кілька хвилин зануритися в цю красу разом із **Relax-відео** від «Антени». Без слів, без поспіху, лише природа, вода і тиша, якої так бракує в наш неспокійний час.