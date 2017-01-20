-
В Черкасах помолилися за душами загиблих героїв
-
Причини та наслідки пожежі. Розслідування журналіста “Антени”
-
Рейдерство “по новому”?
-
Замість суду — житловий будинок для еліти?
-
Ущільнення та дистанційне навчання, – як черкаські школярі відпрацьовуватимуть карантин
-
У центрі Черкас розгулював пінгвін
-
Чому так дорого коштує опалення? Журналісти з’ясовували причини – шалені тепловтрати в мережах.
-
Через ожеледицю у Черкасах протягом доби травмувалося 69 осіб
-
Напередодні Дня Соборності України жителі Черкас пригадали національну історію
-
На Театральній площі встановили автомат з продажу доочищеної води
-
У Черкасах невідомі обмалювали радянську дошку
-
У черкаських тролейбусах подорожчає вартість проїзду
-
Місце Оборони Донецького аеропорту в історії України: Думка черкащан
-
У Черкасах зустріли Свято Водохреща
- TV сюжет , У Черкасах
- TV сюжет , Життя
- TV сюжет
- TV сюжет , У Черкасах
- TV сюжет , Громадська думка
- TV сюжет , Без коментарів
- TV сюжет , У Черкасах
- TV сюжет , У Черкасах
- TV сюжет , Громадська думка
- TV сюжет , Без коментарів
- TV сюжет , Війна
- TV сюжет , Без коментарів
- TV сюжет , Життя
- TV сюжет , Без коментарів
- TV сюжет , Без коментарів
Останні публікації
Ущільнення та дистанційне навчання, – як черкаські школярі відпрацьовуватимуть карантинЯк зазначив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Ігор Волошин: "Вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмету в повному обсязі...
У центрі Черкас розгулював пінгвінПівнічного пернатого вразили слизькі тротуари у Черкасах. Птах із Північного полюсу блукав середмістям, чіплявся до перехожих та запитував порад, як краще пересуватися слизькою поверхнею....
Чому так дорого коштує опалення? Журналісти з’ясовували причини – шалені тепловтрати в мережах.«Антена» звернулася до експертів та комунальників за роз’ясненням ситуації. Бо, вочевидь, арифметика з вартістю опалення у нас у країні доволі дивна та загадкова....
Через ожеледицю у Черкасах протягом доби травмувалося 69 осібНевчасно прибрані тротуари призвели до численних травм черкащан. Щодоби тут зазнають забоїв та переломів кінцівок понад півсотні пішоходів. А все через безвідповідальних підприємців, які вчасно...
Напередодні Дня Соборності України жителі Черкас пригадали національну історіюПроголошення злуки було призначено на 12:00 годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України. 22 січня було проголошено...
На Театральній площі встановили автомат з продажу доочищеної водиУ середмісті Черкас, на Театральній площі встановили автомат з продажу доочищеної води. Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» розширює мережу подібних пунктів продажу води по місту. У КП...
У Черкасах невідомі обмалювали радянську дошкуНапис «Кат» з᾽явився на пам᾽ятній дошці діяча Сергія Кірова на розі вул. Хрещатик та Святотроїцької. Таким чином невідомі виказали своє відношення до невиконання закону про...
У черкаських тролейбусах подорожчає вартість проїздуУ зв’язку з подорожчанням вартості електроенергії, з 28 січня збільшиться і плата за проїзд у міському електротранспорті. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Черкаської міської ради....
Місце Оборони Донецького аеропорту в історії України: Думка черкащанВ ці дні два роки тому тривала остання оборона Донецького аеропорту. Сумарно наші війська протягом 242 днів тримали оборону приміщень летовища. Тож яке місце займає...
ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ НА НАЙВИГІДНІШИХ УМОВАХ !
Популярні
Розслідування
Чому так дорого коштує опалення? Журналісти з’ясовували причини – шалені тепловтрати в мережах.«Антена» звернулася до експертів та комунальників за роз’ясненням ситуації. Бо, вочевидь, арифметика з вартістю опалення у нас у країні доволі дивна та загадкова....
У вівторок, 24 січня, о 18.00 в Будинку культури ім. Кулика відбудуться офіційні громадські слухання з питання зміни цільового призначення з рекреаційного на житловий території СоснівкиУ вівторок, 24 січня, о 18.00 в Будинку культури ім. Кулика відбудуться офіційні громадські слухання з питання зміни цільового призначення з рекреаційного на житловий та внесення змін до детального плану території між вулицями Дахнівська, Соснівська та автодороги Н-16 в місті Черкаси. ...
Електронну петицію на підтримку PROZORRO в Черкасах було сфальшовано? До журналістів “Антени” потрапили документиЕлектронну петицію «Повернути PROZORRO для допорогових закупівель в Черкасах!» згідно інформації, розміщеної на сайті Черкаської міської ради підтримали 513 громадян. Однак, редакція Антени з’ясувала, що є всі підстави вважати, що голосування було сфальшовано....
Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчителькиУчні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки англійської мови. У вересні вчителька англійської мови стала класним керівником п᾽ятикласників і почала впроваджувати власні технології у педагогічний процес. До редакції нашого телеканалу потрапили фрагменти аудіозаписів, зроблених за допомогою системи «батьківського контролю» зі звичайних уроків англійської в учнів 5 класу. Почуте – вражає. Окрім...
Родина Супрунів: Черкаські маєтності «тихих» олігархів (журналістське розслідування)Джерела «натхнення» олігархів Родина Миколи та Людмили Супрунів перестала фігурувати в «топах» медіа в 90-ті. Ще за часів посткомуністичної України вдалося зірвати своєрідний «джекпот» — разом із родиною колишнього спікера українського парламенту та в ті часи лідера неокомуністичної «Селянської партії України» Олександра Ткаченка «освоїти» грандіозний іноземний кредит на розвиток сільського...