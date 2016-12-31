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Розслідування

  • Електронну петицію на підтримку PROZORRO в Черкасах було сфальшовано? До журналістів “Антени” потрапили документи
    Електронну петицію на підтримку PROZORRO в Черкасах було сфальшовано? До журналістів “Антени” потрапили документи
    Електронну петицію «Повернути PROZORRO для допорогових закупівель в Черкасах!» згідно інформації, розміщеної на сайті Черкаської міської ради підтримали 513 громадян. Однак, редакція Антени з’ясувала, що є всі підстави вважати, що голосування було сфальшовано....
    27/12/20160
  • Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки
    Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки
    Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки англійської мови. У вересні вчителька англійської мови стала класним керівником п᾽ятикласників і почала впроваджувати власні технології у педагогічний процес. До редакції нашого телеканалу потрапили фрагменти  аудіозаписів, зроблених за допомогою системи «батьківського контролю» зі звичайних уроків англійської в учнів 5 класу. Почуте – вражає. Окрім...
    07/12/20161
  • Родина Супрунів: Черкаські маєтності «тихих» олігархів (журналістське розслідування)
    Родина Супрунів: Черкаські маєтності «тихих» олігархів (журналістське розслідування)
    Джерела «натхнення» олігархів Родина Миколи та Людмили Супрунів перестала фігурувати в «топах» медіа в 90-ті. Ще за часів посткомуністичної України вдалося зірвати своєрідний «джекпот» — разом із родиною колишнього спікера українського парламенту та в ті часи лідера неокомуністичної «Селянської партії України» Олександра Ткаченка «освоїти» грандіозний іноземний кредит на розвиток сільського...
    17/10/20160
  • За 100 млн. на ремонт автодоріг боряться фіктивні компанії?
    За 100 млн. на ремонт автодоріг боряться фіктивні компанії?
    Корупційні схеми на дорогах Черкащини? Фірма із закордонними власниками намагається виграти тендер на ремонт дороги. Чергова спроба відмивання грошей на автомобільних шляхах 19 липня Служба автомобільних доріг у Черкаській області намагалась провести тендерне лзасідання. Предметом торгів мав стати поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці км...
    15/09/20160
  • “Антена” продовжує відслідковувати ситуацію навколо «Черкасиобленерго»
    “Антена” продовжує відслідковувати ситуацію навколо «Черкасиобленерго»
    Минулого тижня ми повідомляли про режим облоги, введений на підприємстві у зв’язку з можливістю захоплення його території одним з власників, що таким чином планував перебрати менеджмент публічного акціонерного товариства на себе. Ми також повідомляли про порушення Національним антикорупційним бюро кримінального впровадження за ст. 191 Кримінального кодексу України відносно посадових осіб...
    07/09/20160

 