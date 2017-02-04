https://youtu.be/VnIdP5eHJbQ У вівторок, 24 січня, о 18.00 в Будинку культури ім. Кулика відбудуться офіційні громадські слухання з питання зміни цільового призначення з рекреаційного на житловий та внесення змін до детального плану території між вулицями Дахнівська, Соснівська та автодороги Н-16 в місті Черкаси. ...