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В Черкасах помолилися за душами загиблих героїв
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Причини та наслідки пожежі. Розслідування журналіста “Антени”
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Рейдерство “по новому”?
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Замість суду — житловий будинок для еліти?
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В ОДА озвучили новий розмір стипендій та умови їх отримання
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У Черкасах обговорили варіанти запровадження транспортної реформи
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Батько постраждалої учениці прокоментував звільнення оскандаленої вчительки школи №17
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Соснівка має бути «легенями» міста – важають черкащани
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Представники батьківського комітету тиснуть на департамент освіти, з вимогою залишити скандальну вчительку в спокої
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Спочатку реформи кількість нарахувань субсидії у Черкасах зросла в 11 разів
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Мер міста про ОСББ та Програму соціально-економічного розвитку. Інтерв’ю
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До уваги черкащан: як зареєструвати немовля та місце його проживання
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Руській мір повертає СРСР через пісенні флешмоби. Обережно, провокація!
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У Черкасах обговорили варіанти запровадження транспортної реформиУ Черкасах планують змінити транспортну систему міста. Згідно з нещодавно прийнятим законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку...
Батько постраждалої учениці прокоментував звільнення оскандаленої вчительки школи №17Сьогодні, 25 січня офіційно звільнено скандально відому вчительку англійської мови Наталію Макаренко. Відповідна процедура відбулась у департаменті освіти та гуманітарної політики. Прокоментував звільнення батько постраждалої...
Соснівка має бути «легенями» міста – важають черкащаниТаким є висновок громадського обговорення щодо забудови мікрорайону. На захист рекреаційної зони стали історики, архітектори, депутати, активісти та громада міста Черкаси. Зокрема, голова антикорупційного комітету...
Віднині черкащани можуть он-лайн записатися на прийом до фахівця центру зайнятостіВсього декілька кліків і вже не потрібно витрачати час на дорогу та стояти в черзі. Таку новацію запровадила Державна служба зайнятості, обіцяють зробити мобільними й...
Представники батьківського комітету тиснуть на департамент освіти, з вимогою залишити скандальну вчительку в спокоїУ департамент освіти завітали представники батьківського комітету школи №17, де за зачиненими дверима намагались відстояти скандально відому вчительку англійської мови Наталію Макаренко. Коли знімальна група...
Спочатку реформи кількість нарахувань субсидії у Черкасах зросла в 11 разівНа початку року жителі міста отримали квитанції на оплату комунальних послуг без зазначення субсидії, тож мерщій ринули в управління соцзахисту. Тут радять не здіймати паніку,...
Мер міста про ОСББ та Програму соціально-економічного розвитку. Інтерв’юАнатолій Бондаренко розповів про розгляд та затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста. Міський голова зазначив, що днями буде проведена зустріч з головами ОСББ, задля уточнення Програми...
До уваги черкащан: як зареєструвати немовля та місце його проживанняБатьки новонародженого можуть одночасно зареєструвати дитину і подати заяву на реєстрацію місця його проживання, - зазначила начальник відділу ДРАЦС управління державної реєстрації ГТУЮ в Черкаській...
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Блиск і злидні черкаської СоснівкиЕлітний мікрорайон, де поруч уживаються жебрацькі халупи корінних мешканців та сучасне елітне житло з присадибними ділянками по півгектара землі – це сучасна черкаська Соснівка....
У вівторок, 24 січня, о 18.00 в Будинку культури ім. Кулика відбудуться офіційні громадські слухання з питання зміни цільового призначення з рекреаційного на житловий території Соснівкиhttps://youtu.be/VnIdP5eHJbQ У вівторок, 24 січня, о 18.00 в Будинку культури ім. Кулика відбудуться офіційні громадські слухання з питання зміни цільового призначення з рекреаційного на житловий та внесення змін до детального плану території між вулицями Дахнівська, Соснівська та автодороги Н-16 в місті Черкаси. ...
Чому так дорого коштує опалення? Журналісти з’ясовували причини – шалені тепловтрати в мережах.«Антена» звернулася до експертів та комунальників за роз’ясненням ситуації. Бо, вочевидь, арифметика з вартістю опалення у нас у країні доволі дивна та загадкова....
Електронну петицію на підтримку PROZORRO в Черкасах було сфальшовано? До журналістів “Антени” потрапили документиЕлектронну петицію «Повернути PROZORRO для допорогових закупівель в Черкасах!» згідно інформації, розміщеної на сайті Черкаської міської ради підтримали 513 громадян. Однак, редакція Антени з’ясувала, що є всі підстави вважати, що голосування було сфальшовано....
Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчителькиУчні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки англійської мови. У вересні вчителька англійської мови стала класним керівником п᾽ятикласників і почала впроваджувати власні технології у педагогічний процес. До редакції нашого телеканалу потрапили фрагменти аудіозаписів, зроблених за допомогою системи «батьківського контролю» зі звичайних уроків англійської в учнів 5 класу. Почуте – вражає. Окрім...