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В Черкасах помолилися за душами загиблих героїв
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Причини та наслідки пожежі. Розслідування журналіста “Антени”
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Рейдерство “по новому”?
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Замість суду — житловий будинок для еліти?
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Сотні черкаських підприємців не змогли закрити бізнес напередодні Нового року. В ЦНАПІ нереальні черги, а реєстратори не встигають вносити данні в реєстр
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Телеканал “Антена” вітає черкащан з Новим роком!
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У Черкасах перевізники посварилися з виконкомівцями
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Перевізники відмовилися перевозити черкащан у новорічну ніч
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Визначні спортсмени отримали відзнаки “За заслуги перед містом Черкаси”
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Відзнаки «Почесний громадянин м. Черкаси» вручили родичам загиблих атовців
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«Призначення Лютого – це прояв того, що правоохоронна система не змінюється», – громадські активісти
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ЧЕЛУАШ має конкурувати з приватними підприємцями
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Для черкаських спортсменів відкрили реабілітаційний центр
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Черкаси – місто №1 в Україні по кількості відремонтованих доріг
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Сотні черкаських підприємців не змогли закрити бізнес напередодні Нового року. В ЦНАПІ нереальні черги, а реєстратори не встигають вносити данні в реєстрХто винен в тому, що сумлінні підприємці, заяви яких не встигнуть обробити реєстратори, в січні будуть змушені «подарувати» державі зайві 704 гривні?...
Телеканал “Антена” вітає черкащан з Новим роком!Шановні глядачі телеканалу «Антена», Вітаємо вас із новорічними святами! Нехай накриють вас емоції шалені, Удача і любов хай будуть поруч з вами. Здійснення бажань, миру...
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Перевізники відмовилися перевозити черкащан у новорічну нічВ ніч з 31 грудня на 1 січня на рейси вийдуть лише три тролейбуси №: 1А, 10, 7. Тролейбуси перевозитимуть пасажирів безкоштовно....
Визначні спортсмени отримали відзнаки “За заслуги перед містом Черкаси”Нагороди отримали срібний призер Олімпійський ігор Сергій Куліш, золоті призери паралімпіади Богдан Кулініч та Василь Ковальчук. Окрім нагород спортсмени отримали грошові премії у розмірі 40...
Відзнаки «Почесний громадянин м. Черкаси» вручили родичам загиблих атовцівРішенням Черкаської міської ради почесні звання присвоєні 23 загиблим. З ініціативи міської влади пишеться «Книга пам᾽яті», до якої увійдуть документальні матеріали, спогади та твори про...
«Призначення Лютого – це прояв того, що правоохоронна система не змінюється», – громадські активістиГромадські активісти продовжують боротися проти Валерія Лютого, як очільника обласної поліції. Представники різних черкаських громадських організацій скликали журналістів, аби вкотре заявити про сою позицію та...
ЧЕЛУАШ має конкурувати з приватними підприємцямиПро це під час прес-конференції заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Зважаючи на дорого вартісну та не завжди якісну роботи підрядника, який здійснює зимове утримання...
Для черкаських спортсменів відкрили реабілітаційний центрВін знаходиться на Центральному стадіоні і готовий прийняти від 70 до 140 осіб на день. Вся техніка «розумна» і розрізняє команди в залежності від захворювання....
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Учні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчителькиУчні черкаської школи шоковані емоційною поведінкою вчительки англійської мови. У вересні вчителька англійської мови стала класним керівником п᾽ятикласників і почала впроваджувати власні технології у педагогічний процес. До редакції нашого телеканалу потрапили фрагменти аудіозаписів, зроблених за допомогою системи «батьківського контролю» зі звичайних уроків англійської в учнів 5 класу. Почуте – вражає. Окрім...
Родина Супрунів: Черкаські маєтності «тихих» олігархів (журналістське розслідування)Джерела «натхнення» олігархів Родина Миколи та Людмили Супрунів перестала фігурувати в «топах» медіа в 90-ті. Ще за часів посткомуністичної України вдалося зірвати своєрідний «джекпот» — разом із родиною колишнього спікера українського парламенту та в ті часи лідера неокомуністичної «Селянської партії України» Олександра Ткаченка «освоїти» грандіозний іноземний кредит на розвиток сільського...
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“Антена” продовжує відслідковувати ситуацію навколо «Черкасиобленерго»Минулого тижня ми повідомляли про режим облоги, введений на підприємстві у зв’язку з можливістю захоплення його території одним з власників, що таким чином планував перебрати менеджмент публічного акціонерного товариства на себе. Ми також повідомляли про порушення Національним антикорупційним бюро кримінального впровадження за ст. 191 Кримінального кодексу України відносно посадових осіб...