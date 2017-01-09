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В Черкасах помолилися за душами загиблих героїв
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Причини та наслідки пожежі. Розслідування журналіста “Антени”
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Рейдерство “по новому”?
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Замість суду — житловий будинок для еліти?
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Місто повертається до звичного життя після новорічних свят
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У зв᾽язку зі стихією рух на Черкащині обмежили
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8 січня дороги міста за рідким виключенням не прибрані. Сильна ожеледь та снігові замети
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15-градусний мороз не завадив черкащанам відсвяткувати Різдво Христове на Соборній площі міста
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На дорогах Черкас ожеледиця та заметіль. Комунальники не встигають прибрати сніг. Частково обмежено рух транспорту
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У Черкасах стрімко погіршуються погодні умови
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На зупинці «Соборна площа» зникло склоЙмовірно, секцію зупинки розбили. Через хуліганські дії зловмисників черкащани залишились без прихистку у вітряну холодну погоду. Уламки скла поки ніхто не прибрав. Раніше прояви вандалізму...
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У зв᾽язку зі стихією рух на Черкащині обмежилиНа дорогах області тимчасово ввели обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту. Це сталося через погіршення погодних умов, що зумовлено снігопадами та сніговими заметами, інформують...
8 січня дороги міста за рідким виключенням не прибрані. Сильна ожеледь та снігові заметиЧеркаси, 8 січня 2017 року. Місто поглинув сніговий колапс. Більшість дорог не чищена. Прибирання розпочато близко 12.00. Сильна ожеледь, снігові замети. Більшість вулиць не прибрана від...
На дорогах Черкас ожеледиця та заметіль. Комунальники не встигають прибрати сніг. Частково обмежено рух транспортуНа дорогах міста та передмістя зберігається складна ситуація. Комунальні служби та підрядники не встигають прибирати снігові намети. Місцями утворилася сильна ожиледь. У зв'язку з різким погіршенням погодних...
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