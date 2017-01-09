Минулого тижня ми повідомляли про режим облоги, введений на підприємстві у зв’язку з можливістю захоплення його території одним з власників, що таким чином планував перебрати менеджмент публічного акціонерного товариства на себе. Ми також повідомляли про порушення Національним антикорупційним бюро кримінального впровадження за ст. 191 Кримінального кодексу України відносно посадових осіб...