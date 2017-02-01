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В Черкасах помолилися за душами загиблих героїв
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Причини та наслідки пожежі. Розслідування журналіста “Антени”
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Рейдерство “по новому”?
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Замість суду — житловий будинок для еліти?
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Серед загиблих під Авдіївкою троє черкащан, бійців 72-ї бригади: капітан Андрій Кизило з Умані, Дмитро Оверченко із Тальнівщини та Віталій Шамрай з Монастирищини
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Біля драмтеатру «притулився» новий квітковий павільйон
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Головний лікар протитуберкульозного диспансеру про життя закладу та про туберкульоз як хворобу
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На Черкащині помирає вдвічі більше людей, ніж народжується
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У виконкомі не могли визначитись для кого закупляти автобус
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Земельне питання залишається нагострішим для учасників АТО
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Швидше, вище, сильніше: у Черкасах відзначили кращих спортсменів року
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Виконком прийняв ПСЕР-2017, проте з деякими невідповідностями
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На Черкащині понад 2000 дітей чекають на нову родину
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На сторожі: «Оперативна служба 1505» протягом доби приймає від 500 до 3000 звернень черкащан
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На Черкащині помирає вдвічі більше людей, ніж народжуєтьсяТака тенденція прослідковується по всій території України, починаючи з часів незалежності. Найбільше українців було у 93-му, найменше – у 2001-му. Нині коефіцієнт народжуваності складає 1,5...
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Земельне питання залишається нагострішим для учасників АТОНині на території області для бійців зарезервовано 338 земельних масивів загальною площею 2471 га, повідомила керівниця Головного управління Держгеокадастру в області Ольга Залога. Виявили бажання...
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Виконком прийняв ПСЕР-2017, проте з деякими невідповідностямиЧлени виконавчого комітету, вислухавши всі пропозиція та внісши зміни, прийняли проект Програми соцільно-економічного розвитку міста на 2017-2019 рік. Серед основних витрат в Новій програмі це:...
На Черкащині понад 2000 дітей чекають на нову родинуПро це повідомила начальник обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. Обговорити проблему сирітства на підсумкову конференцію прибули делегати з різних районів області. Їх єднає...
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