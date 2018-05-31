ANTENNASTUDIO: Оксана Гречко та Олександра Кужель

Олександра Кужель - український політичний діяч, депутат Верховної Ради України трьох скликань (II, VII, VIII), фахівець із питань промислової економіки.

Представляє інтереси політичної сили «Батьківщина».

Депутат родом із Костянтинівки, в цьому ж місті отримала середню освіту.

Для здобуття вищої освіти поїхала в Дніпропетровськ, де стала студенткою Металургійного інституту.

Трудову діяльність починала в Запорізькому індустріальному інституті на кафедрі економіки промисловості, потім працювала у багатьох приватних фірмах.

У політику Кужель прийшла в 1994 році, коли на запорізькому виборчому окрузі №181 її обрали представником у Верховній Раді II-го скликання.

Паралельно з депутатською діяльністю Олександра Володимирівна керувала Національним аудиторським комітетом (до 1998 року). За цим послідувала робота в Комітеті з питань розвитку підприємництва.

Довгий час політик не могла повернутися до роботи в Парламент, оскільки партії, членом якої вона є, або взагалі не проходили до складу ВРУ, або отримували недостатню кількість місць.

У 2012 році Олександра Володимирівна стає №22 в списку від «Батьківщини», незважаючи на те, що довгий час була членом «Партії регіонів» і перебувала в конфронтації до Ю.В. Тимошенко. Співпраця з новою політичною силою дозволили політику повернутися до роботи в Парламенті: Кужель стала депутатом VII-го скликання.

У 2014 році знову була обрана депутатом Верховної Ради.