У Черкасах учасники бойових дій виступили проти монетизації пільг

З вимогою звернутися до вищого державного керівництва ветерани прийшли до голови Черкаської ОДА. Обурені учасники бойових дій попередили керівництво області, що готові до радикальних дій, якщо їхні вимоги не будуть задоволені.

Серед пропозицій збоку військових: запровадження електронного квитка та створення системи чіткого обліку учасників бойових дій. В обласної влади є претензії до Черкаської міської ради, яка нібито не заклала кошти на приміські пільгові перевезення для військовиків. Проте, відповідна програма успішно діє на території міста.

Всю інформацію, що стосується ветеранських організацій, обласна влада пообіцяли направити у кожну спілку протягом тижня та запросила присутніх на сесії облради, що відбудеться незабаром. Тим часом під стінами адміністрації вже зібралися мітингарі. Представники ветеранських спілок підписали резолюцію з вимогами скасувати положення про надання пільг у готівковій формі та передбачити достатню кількість коштів для оздоровлення ветеранів.

Дивіться також: Учасники АТО отримали державні нагороди.