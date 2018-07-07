Хто працює на Черкаській землі

Черкащина має чи не найбільшу площу сільськогосподарських угідь в країні. Кожного року під час посівної кампанії та під час збору врожаю з’являється безліч новин про конфлікти в аграрній сфері. Весна 2018 року на Черкащині не стала виключенням та прогриміла «рейдерським захопленням» в селі Орловець Городищенського району. Про це ми неодноразово вже писали.

При вивченні ситуації в аграрній сфері Черкаської області було виявлено декілька цікавих закономірностей.

90 % власників сільськогосподарських підприємств є депутатами різного рівня рад. Такий статус дає підприємцям багато переваг – лобіювання інтересів свого бізнесу при вирішенні питань діяльності та розвитку району (області), можливість впливу на державних службовців, а також особливості притягнення до кримінальної відповідальності (депутати мають свої «привілеї»).

Більшість конфліктів в аграрній сфері набувають публічного розголосу тільки у випадку, якщо «потерпілою» стороною виступає підприємство депутата. У цьому разі невідкладно скликаються «штаби», «комісії», «збори», які складаються у тій чи іншій мірі з колег «потерпілого». Без вагань порушуються кримінальні справи, затримуються підозрювані і все це невтомно контролюється прокуратурою. Якщо ж на тебе «наїхали», а ти не «обраний» - варіантів у тебе не багато (ми вже писали яка доля спіткала голову ФГ «Вавіан»).

Особливу увагу цієї весни на Черкащині привернули три депутати районних рад – Голуб Павло Олександрович, Артеменко Валерій Михайлович (Городищенська райрада) та Шапошник Андрій Борисович (Смілянська райрада). Що об’єднує цих депутатів? А те, що на трьох у них більше 10 підприємств, які займаються сільськогосподарською діяльністю. І ще те, що їхні підприємства сплачують людям жалюгідно низьку орендну плату, а тим, хто не бажає з ними співпрацювати фізично пояснюють, що так робити не треба.

Протягом 2011-2013 років частина підприємств депутатів стала фігурантами низки кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків та шахрайств з банківськими кредитами. Шапошник, Голуб та Артеменко знайшли вихід з такої пікантної ситуації і в результаті з’явилось декілька нових фірм: на зміну заплямованому ТОВ «БЕРЕГ» приходить ТОВ «БЕРЕГ АГРО», на зміну ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО» - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», на зміну ТОВ «СМІЛЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» - ТОВ «СМІЛАІНВЕСТАГРО» та інші.

Старі фірми, звісно ж випадково, збанкрутіли. Так часто буває, коли не хочеш нести кримінальну відповідальність, відшкодовувати мільйонні збитки державі та банкам. Нові фірми – нове життя. А методи роботи старі. Досвід депутатів не вчить. Уже з 2016 року нові підприємства з їхніми засновниками та директорами стають фігурантами кримінальних проваджень, до яких додаються вже підробка документів та побиття людей. До 2018 року депутатам вдавалось «спускати на гальмах» ці справи, використовуючи свій «авторитет». З місцевими це робити не важко – всі давно знайомі (кум, брат, сват).

З 2018 року ситуація трохи змінюється. Прокуратура все ж доводить в суді, що одне з підприємств депутатів – ТОВ «ПОЛЯНЕ» (власник та директор Шапошник А.Б.) внаслідок використання земельної ділянки без оформлення правовстановлюючих документів завдало Смілянській міській раді збитків на загальну суму 6 081 508, 85 грн. та стягує цю суму з підприємства.

Власник ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» Голуб П.О. та його директор Артеменко В.М. задля прикриття фінансової неспроможності та усунення конкурентів придумують та реалізують історію про «рейдерський напад», проте самі стають основними фігурантами кримінальної справи щодо шахрайства в особливо великих розмірах. І слідство проводять вже обласні правоохоронці, для яких «місцевий авторитет» не такий вже й авторитетний.