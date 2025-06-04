Депутат Мкртчян зареєстрував коштовну машину на доньку і сподівається, що в НАЗК не помітили, — розслідування АНТЕНИ

Іноді ми мусимо визнавати свої помилки.

І робимо це із великим задоволенням, оскільки робимо це не заради істини, а заради правди.

Ми протягом місяця отримували інформацію від нашої розгалуженої агентури в місті, що депутат Черкаської міськради, голова фракції Слуг народу А.Мкртчян з кінця березня почав пересуватися на оновленій автівці Mercedes-Benz S класу. Ми чомусь подумали, що він замінив свій улюблений W223. Хоч ми і не застосовуємо приховане фільмування наших героїв, однак журналістка нашого телеканалу отримала завдання “змалювати” нашого улюбленця поруч із автівкою. Яким же було наше розчарування, коли машина, що фігурувала на фото була ідентифікована як автівка 2021 року. Ми вже купили пляшку найдорожчого армянського коньяку і хотіли надіслати Мкртчяну разом із конвертом з нашими щирими вибаченнями…. Але тут один з наших читачів скинув нам відео, на якому перед офісом Мкртчяна на приватизованій їм овочевій базі ми ідентифікували… новенький Mercedes-Benz 2025 модельного року.

І тут для ідентифікації машина в пригоді стала саме…. оригінальна решітка радіатора. За номером машини СА0001__ (це конфіденційна інформація) ми встановили в відкритих джерелах і VIN-код – W1NFF3DE6SB315305 якому відповідає автомобіль є Mercedes-Benz GLS 450 2025 модельного року. Ця машина має індивідуальну комплектацію, вартістю понад 8 млн грн.

Хто власник машини?

У відкритих джерелах ми з’ясували, що машина придбана в березні цього року і переоформлена в квітні на “топовий номерний знак 0001 – цифри, якій депутат Мкртчян воліє бачити на максимальній кількості його авто. Власниця — молода дівчина, донька депутата Мкртчяна, мабуть, на думку депутата, такий номерний знак має підкреслити високий статус. Хоча насправді психологи називають цю ситуацію як таку, що виникає внаслідок постійного намагання подолати особою власний комплекс меншовартості.

Вік доньки депутата не дозволяє нам навіть припустити сам факт того, що вона має такий помітний самостійний дохід. За інформацією джерел, що мають спілкування з родиною, донька знаходиться на утриманні батька, що не важко буде з’ясувати вже правоохоронцям, її дохід є “штучним” і свідчить про можливі спроби використання членів своєї родини Мкртчяном в якості інструменту приховування своїх активів. Чинне законодавство маж ряд суттєвих вад, які дозволяють маніпулювати декларанту нормами чинного права та приховувати свої активи (це припущення, звісно).

Донька повнолітня, тому може проживати або бути зареєстрованою окремо від батьків (власник будівельного бізнесу Мкртчян має широкі можливості для цього.

В такому випадку у депутата появляється формальна можливість не декларувати купівлю такої машини і не вносити доньку як членкиню родини декларанта в щорічну декларацію.

Але перебування у фактичному володінні Мкртчяном, постійне використання ним цього автомобіля дає змогу висунути припущення — Араік Мкртчян маніпулює “дірами” в законодавстві та використовує їх для приховування власник статків.

Скільки коштує машина?

За інформацією, що доступна у відкритих джерелах ми з’ясували, що машина Мкртчяна може коштувати від 174 для 235 тисяч доларів. Сайт “Авторіа” дає цілий список подібних автівок, що зараз перебувають у продажу. Серед них є машини, що дуже близькі за VIN до машини депутата.

До цього депутат використовував аналогічний, але більш старший автомобіль з тим самим номером. І навіть вносив його в щорічну декларацію.

Мова про:

MERCEDES-BENZ GLS 350 (2019 року випуску)

Вартість на дату набуття: 2 781 598 грн

Тип права: Інше право користування

Дата набуття права: 8 липня 2020 року

Власник: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Дружба”.

Родина Мкртчяна колекціонує дорогі автівки

У декларації Араіка Мкртчяна за 2024 рік зазначено, що він користується легковим автомобілем MERCEDES-BENZ GLS 350 2019 року випуску. Цей автомобіль належить Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю “Дружба”, а право користування ним було набуте 8 липня 2020 року. Вартість автомобіля на дату набуття права користування становила 2 781 598 грн.

Також у декларації зазначено, що дружина Араіка Мкртчяна, Ніна Баторська, є власницею кількох автомобілів, зокрема:

BMW X6 XDRIVE 40I 2023 року випуску, набуття права — 29 листопада 2023 року, вартість — 4 499 412 грн .

2023 року випуску, набуття права — 29 листопада 2023 року, вартість — . BMW M3 2022 року випуску, набуття права — 27 жовтня 2023 року, вартість — 10 000 грн .

2022 року випуску, набуття права — 27 жовтня 2023 року, вартість — . MERSEDES-BENZ G 63 AMG 2021 оку випуску, вартість — 6 000 000 грн.

Це свідчить про наявність у родини депутата значних матеріальних активів.

Для детальнішого ознайомлення з декларацією можна скористатися офіційним порталом НАЗК:

Вартість окремих машин, справді, викликає запитання – спортивна BMW M3 2022 коштує… лише 10 тисяч гривень? Серйозно? Це приблизно стільки ж, якщо вартість машини вираховувати по вартості заліза в її вазі при здачі на металобрухт. Вочевидь, мова також йде про схему приховування вартості активу та наміру мінімізувати оплату якихось десяти-пятнадцяти тисяч гривень під час переоформлення договору купівлі-продажу машини. Деталь, що характеризує Мкртчяна, на нашу думку, як недобропорядного громадянина, що при кожній можливості уникає сплати податків.

Проблемні активи та юридичні наслідки

Днями ми публікували великий аналіз наслідків проведеної НАЗК повної перевірки декларацій Мкртчяна. Агенція прямо вказує на ознаки кримінального правопорушення — зокрема ймовірне маніпулювання вартістю об’єктів — деякі приміщення вказані у 3-5 разів дешевше за їх реальну ціну, недостовірне декларування (ст. 366-2 ККУ) та умисне приховування значного обсягу активів. В довідці фігурують і питання, викликані володінням автівками, але варто зазначити, що довідка, датована 9 травня, не включає в себе аналіз того, чи володіє Мкртчян цим новим престижним джипом.

За наслідками перевірки буде прийняте рішення про реєстрацію кримінального провадження. Однак аналіз активності розслідувань справ за участю Мкртчяна та афілійованих з ним осіб яскраво свідчить про неабиякі здібності Араіка швидко та ефективно вирішувати слідчо-прокурорські проблеми та не ускладнювати ні собі, а ні людям життя. Але про цю проблему ми поговоримо трохи згодом.

Араік Мкртчян формально не володіє жодним сучасним легковим автомобілем, крім MERCEDES-BENZ, S350D, 2021 р.в. та купою комерційного та бюджетного транспорту, але користується автомобілями, сумарна вартість яких перевищує десятки мільйонів гривень. Це може свідчити про ухилення від декларування реальної вартості активів або приховану форму володіння. Така схема часто використовується публічними особами для мінімізації юридичних та репутаційних ризиків.

Постійне користування депутатом Черкаської міськради Араіком Мкртчяном автомобілем преміум-класу, зареєстрованим на третю особу, викликає обґрунтовані підозри у свідомому обходженні норм антикорупційного законодавства.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», посадовець зобов’язаний декларувати будь-яке майно, яке перебуває у його фактичному володінні або постійному користуванні — незалежно від права власності.

У ситуації, коли таке майно не вказане в декларації, але регулярно використовується, — це виглядає не як прогалина, а як навмисне маніпулювання довірою суспільства. І в час, коли тисячі громадян жертвують усім заради держави, подібні дії виглядають не лише як юридична проблема, а як моральна сліпота депутата — слуги народу, що втратив відчуття реальності.

“У броні — фронт, у шкірі — мерседеси”

У країні, де батьки ховають синів та доньок під пісню «Пливе кача», а на фронті шукають чергову автівку з-під литовського аукціону, в тилу деякі обранці демонструють іншу реальність — глянцеву, на пневмопідвісці. Нові «мерси» з-під салону, переписані на дружин, дочок, кума чи навіть бухгалтерку — все, аби уникнути декларації. Депутат на службі громади — в особистому користуванні має авто, вартістю як десяток FPV-дронів, але в декларації — чужа власність. Не моя, каже. Позичив.

Ми бачили це вже тисячу разів. Схеми, де активи «тимчасово» оформлюються на родичів, — банальні. Але коли країна у війні, це перестає бути просто фіскальним трюком. Це — моральна позиція.

Скільки джипів для передової можна було б купити на решту від купівлі на цю суму авто бізнес-класу, що б було прийнятним для порядного бізнесмена? Відповідь засмучує. Десятки. Або тисячі бронежилетів чи шоломів, сотні дронів для скидів. Але… Натомість маємо Мкртчяна, який не є особливим феноменом в українському сьогоденні.

Бо чесний декларант сьогодні — це більше, ніж формальність. Це жест довіри до суспільства. Це повага до виборця, який щодня доношує одні берці й здає кров, а не «гонить» чергову GLS із закордону. Це усвідомлення того, що ти — частина нації в осаді, а не касти недоторканних.

Натомість ми бачимо інше. Окремі народні слуги вміло ховають активи так, наче готуються не до звіту перед нацією, а до переїзду на ПМЖ. Їхні декларації — це дзеркало, де зникає не лише майно, а й совість.

Але тут варто нагадати: у ці роки не вийде бути трошки чесним. Бо в час великої війни декларація — це не про цифри. Це про цінності. І якщо посадовець не може чесно написати, що його «мерс» — не від бідності, то, можливо, він не той, хто має керувати містом чи країною.

Бо армію тримає не тільки зброя, а ще й справедливість. А вона — починається з простого: не ховай свій “Гелендваген” за доньку.

Валерій ВОРОТНИК,

журналіст, головний редактор АНТЕНИ