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У ДТП на Уманщині загинули двоє осіб і ще двох ушпиталили

Відeditor

Сер 7, 2024

Автопригода сталася на трасі «Київ-Одеса» біля села Краснопілка Уманського району близько 09:00. Поліцейські попередньо встановили, що 62-річний водій Mercedes-benz не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.

56-річна жінка та 58-річний чоловік загинули на місці аварії. 62-річний водій та 52-річна жінка наразі з травмами госпіталізовані до лікарні. Рятувальники ДСНС здійснили деблокування одного постраждалого та відключили акумуляторну батарею транспортного засобу.

Поліція Умані розпочала кримінальне провадження, на місці ще працюють слідчі, які встановлюють повні обставини.

Від editor

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