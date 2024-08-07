У ДТП на Уманщині загинули двоє осіб і ще двох ушпиталили

Автопригода сталася на трасі «Київ-Одеса» біля села Краснопілка Уманського району близько 09:00. Поліцейські попередньо встановили, що 62-річний водій Mercedes-benz не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.

56-річна жінка та 58-річний чоловік загинули на місці аварії. 62-річний водій та 52-річна жінка наразі з травмами госпіталізовані до лікарні. Рятувальники ДСНС здійснили деблокування одного постраждалого та відключили акумуляторну батарею транспортного засобу.

Поліція Умані розпочала кримінальне провадження, на місці ще працюють слідчі, які встановлюють повні обставини.