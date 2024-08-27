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TV сюжет Випадки Сміла

Чергова трагедія на смілянській водоймі: неподалік ресторану «Хуторок» потонув чоловік

Відeditor

Сер 27, 2024

Пошуково-рятувальна станція «Сміла» оприлюднила на своїй сторінці інформацію про черговий трагічний випадок, який стався на водоймі у Смілі. Чоловік 1979 року народження після вживання алкогольних напоїв вирішив «охолодитися» і пірнув у воду на пляжі біля ресторану «Хуторок». Не розрахував свої сили і пішов під воду. Керівник водолазної станції дав детальний коментар телефоном.

Локація, де трапилася трагедія доволі популярна серед відпочивальників. Віктор Терновцов наголосив, що люди повинні враховувати нюанси цього місця відпочинку, адже глибина на цій ділянці водойми сягає 10 м.

Від editor

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