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На Черкащині функціонують 10 Центрів життєстійкості — Міністерство соціальної політики

Відeditor

Вер 16, 2024

В Україні відкрито вже 179 Центрів життєстійкості. Зокрема, на Черкащині, за інформацією Міністерства соціальної політики, функціонують 10 таких Центрів:

Білозірська сільська територіальна громада – с. Білозірʼя, вул. Незалежності, 243.

Водяницька селищна територіальна громада – с. Водяники, вул. Б. Хмельницького, 60-А.

Драбівська селищна територіальна громада – смт. Драбів, вул. Центральна, 65.

Звенигородська міська територіальна громада – м. Звенигородка, вул. Михайла Грушевського, 156.

Мліївська сільська територіальна громада – с. Старосілля, вул. Благовісна, 2.

Монастирищенська міська територіальна громада – м. Монастирище, вул. Дмитра Сайчука, 12.

Ротмістрівська сільська територіальна громада – с. Ротмістрівка, вул. Стельмашука, 2

Смілянська міська територіальна громада – м. Сміла, вул. Михайла Дорошенка, 4.

Уманська міська територіальна громада – м. Умань, вул. Захисників України, буд. 7Б.

Чигиринська міська територіальна громада – м. Чигирин, вул. Замкова, 86.

Від editor

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