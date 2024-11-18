Спадщину Анатолія Каленчука не можуть поділити. Її продали менше ніж за місяць після смерті бізнесмена

На фото: Хомідов (ліворуч) із іншими відомими особами (фото з ФБ Хомідова)

Черкаський забудовник Руслан #Хомідов розмістив на своїй сторінці у фейсбуці дивний допис, що свідчить про проблеми, що у нього виникли в результаті купівлі власності одіозного Анатолія Полікарповича Каленчука, який нещодавно відійшов у вічність.

Нагадаємо, Каленчука в ЗМІ називали кумом та бізнес-партнером колишнього мера Черкас Володимира Олійника. Принаймні, вони мали дружні тривалі стосунки, і #Олійник, перебуваючи на посаді міського голови, а потім народного депутата України, всіляко підтримував Каленчука.

А той справді потребував реальної підтримки, оскільки бізнес Полікарповича мав доволі темне походження в 90-ті.

Фото: Анатолій Каленчук у Черкаській міськраді, приблизно 2009 р.

Не встигли зав’янути квіти на могилі колись всесильного головного ринковика Черкас Анатолія Полікарповича, як почав розгортатися доволі мутний скандал, що, схоже, витягне на світ купу того, що Каленчук за життя хотів би ретельно приховати.

АКТИВИ

Ми не будемо детально аналізувати все, що мав #Каленчук, бо це чималий шмат роботи з вивчення долей, долях, просто крихт, частина з яких записана на близьких чи підставних осіб. Такий був стиль життя та бізнесу, сформований у бандитські 90-ті.

Основні активи були утворені в результаті доволі мутного схематозу: Каленчук отримав більшу частину активів “Потрєбсоюзу” (Споживча кооперація, що знаходилася на території міста #Черкаси — гігантська торгівельна база ОПС, розташована на виїзді з міста в бік Сміли на Смілянській та один із двох найбільших торгових центрів в середмісті, магазин “Кооператор”).

Той період супроводжувався і кривавими подіями — вбивствами незадоволених працівників і пайовиків, кримінальними справами та численними судовими розбірками, що тривали до кінця нульових, а окремі розборки тривають і донині.

Певні відомі особи в Черкасах стверджують, що Каленчук був тримачем черкаських активів нардепа-втікача Олійника, який оголошений зрадником і переховується в москві.

Разом із Косминою, Вязьмітіновим та кількома іншими персонажами Каленчук входив у кадрове ядро команди Олійника і був твердою його економічною опорою. У нульові він став депутатом міськради від “Батьківщини”, коли Олійник був нардепом у команді Юлі. З 2006 до 2010 року Анатолій Каленчук був секретарем Черкаської міськради.

Саме цей період слід вважати періодом закріплення бізнес-моделі Каленчука. Політичний вплив на старі кримінальні справи та суди призвів до певної стабілізації процесів. База ОПС перетворилася на черкаський “7-й кілометр”, а “Кооператор” став чорною плямою на тлі міста — привидом, що зберігав незмінний дух совка в середмісті Черкас.

Періодично в пресу потрапляли уламки інформації про раптові поновлення кримінальних розслідувань, обшуки на ОПС в офісі Каленчука та в його робочому кабінеті в міськраді. Однак жоден із них не завершувався його арештом.

Біля десяти років тому місто здригнулося інформацією про зникнення першої дружини Каленчука. Подейкували, що вона автівкою поїхала від чоловіка світ за очі, однак за кілька місяців її тіло було знайдене в Києві в Оболонському озері. Офіційна версія — самогубство. За оперативною інформацією, обставини справи були сумнівними, однак зручними для її закриття правоохоронцями.

Подейкують, що на неї були записані основні активи чоловіка, а раптова смерть пов’язана з суперечками з ним. Активи повернулися до справжнього власника, але ненадовго, щоб знову бути переписаними вже на інших осіб.

Після Революції Гідності Каленчук намагався вести непомітний спосіб життя, не лізти у політику та спрямував зусилля на створення максимальної тиші навколо своєї бізнес-діяльності. Наразі невідомо, чи пробували правоохоронці перевірити версії причетності підсанкційного Володимира Олійника до бізнесів Каленчука, однак сам він вважався офіційним місцевим мільйонером.

Анатолій Каленчук пішов у засвіти тихо і без шуму, інформація про його раптову смерть з’явилася в публічному просторі після поховання і, можливо, про нього мали просто “забути”.

Однак, з собою у могилу він не зміг забрати тяглість своїх скандальних статків.

Після смерті мільйонера у нього залишилися діти і безутішна вдова (Полікарпович не довго вдовствував після загадкової трагічної смерті першої дружини), яка, як виявилося, поспішила позбавитися основних активів покійного чоловіка. Але рано чи пізно щось мало піти не так, і, схоже, пішло.

ПІДКОВА

Цей ресторанний комплекс з’явився у Каленчука в результаті купівлі (або передачі в інший спосіб) у деякого Гуриновича — колишнього директора Черкаської продовольчої компанії, власника та президента футбольного клубу “Черкаси”. Саме через земельну оборудку з футбольним клубом Гуринович побудував в етнічному стилі ресторан на території Центрального стадіону Черкас, який у планах його та партнерів планувалося взагалі приватизувати. В цьому Гуриновичу допомагали і партнери, серед яких — нардеп Сергій Подобєдов.

Взагалі, весь бізнес ЧПК був сильно пов’язаний із росією та постачанням консервів та продукції ЧПК в держрезерв та на склади російської армії.

Після загадкової смерті одного з ключових партнерів Подобєдова російського олігарха Жданова, Черкаський м’ясокомбінат почав занепадати. Спорткар одного зі співвласників ЧПК злетів під Москвою з автотраси на шаленій швидкості і врізався в опору високовольтної лінії. Від Жданова не залишилося навіть попелу, писали московські журналісти.

Після банкрутства ЧПК Гуринович почав позбавлятися і інших своїх активів. У першу чергу проблемних, оскільки ресторан “Підкова” був явно незаконно побудований на землі міського спорткомплексу і алкогольно-розважальний заклад суперечив концепції спортивного центру Черкас. Так він опинився у Каленчука. Подробиці невідомі. Але вже перед початком великомасштабної війни рестороан, продавався, і в медіа йшла мова, що комплекс належав саме Каленчуку, екс-секретарю міськради. Оголошення про це можемо знайти в мережі. Вартість об’єкту оцінювалася в 450 тис. доларів (або 12,6 млн. грн – за курсом на той момент).

«Капітальне будівництво, зі своєю територією 12,36 сот, з власними комунікаціями: газ, світло, вода. Загальна площа приміщення складає 390 м.кв., 2 поверхи, є зона для барбекю, основні зали, два номери для проживання. Можно зробити реконструювати під готельно рестораний комплекс», – йдеться у повідомленні.

А потім ми дізналися, що власником комплексу вважає себе Руслан Хомідов.

ХОМІДОВ

Руслан Хомідов раптово з’явився в інформаційному просторі Черкас і став відомим завдяки рекламному просуванню постів про меценатів, в якості поціновувача мистецтва, активного волонтера, що любить постити свої фото разом із відомими особами. В місті з’явилась велика кількість бордів із його цитатами, що маскувалися під соціальну рекламу. Вочевидь, це був план просування нового обличчя в політичне середовище Черкас, на що було витрачено чималі кошти.

З бізнесів “мецената” слід відмітити будівельний — житловий комплекс “Олімп” по Сумгаїтській у Черкасах, напевне, найвідоміший, а можливо, і єдиний його об’єкт.

Хомідов є чоловіком спортивної зовнішності та міцної статури, мобілізаційного віку. Як і більшість забудовників, він не служить у ЗСУ, а трудиться на волонтерському та трудовому фронтах.

З політичних планів — ймовірне балотування до Верховної Ради України по округу з центром у Смілі. Хто, які політичні сили стоять за молодим бізнесменом, ми не станемо обговорювати в рамках цієї статті.

Про певні проблеми з купленими, за його ж версією, активами, стало відомо з публікації Хомідова у фейсбуці. Але він навіть натяком не означав осіб, які намагаються віджати отримані ним активи.

Серед них — магазин “Кооператор” та ресторан “Підкова”. Про всяк випадок ми зробили скрін-шот цієї публікації та розміщуємо його в повному обсязі.

На ілюстрації бачимо доволі потворну візуалізацію будівлі готелю на території Центрального стадіону, що є доволі сумнівним проєктом забудови території спорткомплексу, де, наприклад, повністю відсутні необхідні за стандартами паркувальні майданчики біля спорт-арени. Але, купуючи цей проблемний актив, бізнесмен мав би прорахувати ризики, пов’язані з цим.

Схоже, Хомідов купив не перспективні для розбудови об’єкти, а старі і доволі глухі проблеми з купою скелетів у шафах.

ПРОБЛЕМНІ АКТИВИ ХОМІДОВА?

Допис, розміщений наприкінці робочого дня вчора, нагадує крик відчаю людини, що зрозуміла, що отримала велику проблему, і він заявляє про свою впевненість та бажання захистити свої інтереси в суді. Допис є “німим”, оскільки в ньому немає головного, що потрібно в цій ситуації — окреслення кола ворогів, або, принаймні, натяку на них.

Оскільки ми бачимо явне намагання в попередніх публікаціях наблизити та ототожнювати себе з політичним “бомондом” Черкас — фото в колі Табурця та його заступників, ми можемо припустити, що проблеми у забудовника не виникли раптово. Але це є припущенням.

Із допису Хомідова можна зробити висновок, що він протягом року вів перемовини з реальним власником активів, а не особою, на яку вони записані — з А.Каленчуком, та досяг певних домовленостей, хоча вони виглядають доволі дивними: договори про спільну діяльність зазвичай є лише елементами оптимізування оподаткування та не несуть стратегічної мети. Вона досяжна лише у спосіб купівлі безпосередньо активів.

За життя Каленчука цього не було зроблено, і купівля, зі слів Хомідова, відбулася у його вдови.

Тут виникає ряд запитань, оскільки, навіть якщо вдова є стовідсотковою власницею або співвласницею з покійним мільйонером, розпоряджатися активами в такий короткий термін після смерті не є можливим навіть за умов наявності заповіту.

Ймовірно, на проблемну власність Анатолія Полікарповича Каленчука виявилася ціла черга претендентів, серед яких і ображені партнери, пайовики і, ймовірно, кредитори.

Тому і прогнозуємо, що забудовник, якого раніше ми могли асоціювати виключно з успішним житловим комплексом у Черкасах, тепер матиме більш “веселе” та змістовне життя, що здатне зруйнувати його красиві плани на майбутнє. Отримавши активи Каленчука, він успадкував усі його проблеми, на вирішення яких не вистачило життя мільйонера.

ДОНЬКИ ВИПАДКОВО ДІЗНАЛИСЯ ПРО СМЕРТЬ БАТЬКА

Після виходу публікації із розповіддю про історію статків Анатолія Каленчука та дивної публікації Руслана Хомідова із заявою про те, що у нього хочуть буцімто відібрати викуплені після смерті бізнесмена активи, ми вийшли на близьких Каленчука, які за законом мають бути спадкоємцями першої лінії. Вибачте, пане Руслане, але ваше селфі поруч із головою ОВА не надає вам права на свій вибір ставати спадкоємцем. І ваша історія виглядає в контексті почутого нами від Олени Каленчук, доньки Анатолія Полікарповича, дещо… Ну самі підберіть пристойне слово…

Поки подаємо без коментарів та навішування ярликів. Боронь-боже, ми не називаємо Руслана Хомідова рейдером!

Заява Олени Каленчук доступна за поситланням:



Для поціновувачів текстового формату, ми розшифрували заяву доньки Каленчука.

“Я, Каленчук Олена Анатоліївна, хочу розповісти про ситуацію, що змінила все в один день. Також хочу дати відповідь на незрозумілий пост у соціальних мережах Руслана Хомідова та пролити світло на цю історію.

Наш батько раптово загинув при незрозумілих обставинах, про що ми, діти, дізналися від сторонніх осіб. Далі від медичного персоналу ми дізнаємося, що ймовірна смерть батька була зафіксована медичним працівником під час ранкового огляду. Не меншим шоком стало те, що, виявляється, в останню ніч у палаті з батьком перебувала колишня мачуха, з якою батько розлучений уже близько року та яка в результаті заволоділа всім майном за незрозумілих обставин. Ця жінка приховала смерть батька від близьких людей, навіть не повідомила дітям та внукам про дату, час та місце поховання.

Коли ми звернулися за оформленням спадщини, нам стало відомо, що все майно вже не перебуває у власності батька. Також стало відомо, що колишня мачуха перебуває під впливом впливових осіб.

Постає питання, яким чином усе майно, придбане моїм батьком та рідною матірʼю, стало належати Руслану Хомідову та секретарці?

Також постає питання загибелі моєї матері, яка загинула за невідомих обставин саме в той момент, коли вона начебто вийшла з засновників товариства. Коли насправді такого наміру вона не виявляла.

У звʼязку з чим я та мої сестри звернулися до уповноважених органів для захисту наших прав.

На цей час майно реалізується сторонніми особами. Ми просимо зупинити цю нахабну крадіжку майна нашого батька.”

Висновки в цій історії робити зарано. Суд у забезпечення позова спадкоємців заарештував майно Анатолія Каленчука та спірні активи, які, як стверджує Хомідов, продані йому після смерті черкаського бізнесмена.





✍️ Автор: Валерій Воротник



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