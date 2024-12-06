У Смілі встановили різдвяний вертеп

У центрі Сміли біля дитячого майданчика встановили різдвяну шопку, що відтворює сцену народження Христа. На створення вертепу не витратили жодної копійки з бюджету міста. У темну пору доби різдвяну інсталяцію освітлюватимуть святкові гірлянди, під’єднані до мережі зовнішнього освітлення.

Планують, що вертеп біля дитячого майданчика радуватиме смілян та гостей міста впродовж усього циклу новорічно-різдвяних свят. Встановлення шопок є однією з найпопулярніших різдвяних традицій у Європі та Північній Америці.