АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла

У Смілі встановили різдвяний вертеп

Відeditor

Гру 6, 2024

У центрі Сміли біля дитячого майданчика встановили різдвяну шопку, що відтворює сцену народження Христа. На створення вертепу не витратили жодної копійки з бюджету міста. У темну пору доби різдвяну інсталяцію освітлюватимуть святкові гірлянди, під’єднані до мережі зовнішнього освітлення.

Планують, що вертеп біля дитячого майданчика радуватиме смілян та гостей міста впродовж усього циклу новорічно-різдвяних свят. Встановлення шопок є однією з найпопулярніших різдвяних традицій у Європі та Північній Америці.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах рятувальники відпрацьовували дії в разі надзвичайної ситуації на Колесі огляду

Гру 6, 2024
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Черкаські депутати під час позачергової сесії підтримали зміни до міського бюджету

Гру 5, 2024
TV сюжет Без коментарів Черкащина

Зима дісталася серця країни: географічний центр України вже вкрився білою ковдрою снігу

Гру 5, 2024

You missed

Дайджест

До Дня Збройних Сил України у Свято-Михайлівському соборі урочисто освятили прапори Черкаського гарнізону

06.12.2024 editor
TV сюжет Сміла

У Смілі встановили різдвяний вертеп

06.12.2024 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах рятувальники відпрацьовували дії в разі надзвичайної ситуації на Колесі огляду

06.12.2024 editor
Дайджест

У Черкасах відкрили банерну виставку «Герої наших вулиць»

05.12.2024 editor