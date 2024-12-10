Скільки Героїв втратила Україна? Опитування читачів Антени виявило недовіру до офіційних даних

Вчора онлайн газета Антена провела опитування серед своїх читачів аби з’ясувати їх думку про втрати, що понесла Україна за час повномасштабної агресії. І ми і росія приховують справжній рівень втрат. Протягом цих років озвучували різні думки, вперше президент Зеленський назвав конкретну цифру цього на річницю вторгнення. Майже за рік цифра, звісно збільшилася, але вона ставиться під сумнів як самими українцями, так і партнерами. Думку росіян у цьому питанні досліджувати немає сенсу, оскільки вони брешуть геть по всім питанням.

Трамп під час зустрічі в Парижі озвучив цифру в 400 тисяч загиблих українців. Ймовірно, що він мав на увазі загальні втрати країни, враховуючи й з мирним населенням. Зеленський відреагував на заяву майбутнього президента США та оголосив про втрати 43 тисяч воїнів. Ця цифра не включає, а ні загиблих цивільних, а ні зниклих безвісти воїнів. На цю дискусію відреагував і відомий український журналіст Юрій Бутусов, який оголосив про втрати загиблими і зниклими безвісти близько 105 тисяч осіб.

Для українців питання втрат є болісним. Кожна родина має загиблих або зниклих безвісти безпосередньо серед близьких або найближчого кола спілкування. На тлі закриття інформації про обсяги втрат в містах та селах майже щоденно відбуваються публічні церемонії прощання з загиблими Героями, а на цвинтарях шаленими темпами зростає кількість могил військових. Чутки озвучують страшні цифри, що стає додатковим демотиваційним чинником зриву планів мобілізації. Можливо в цих умовах було б варто суспільству сказати правду? Якщо навіть слова Зеленського і правдиві, але без доданих зниклих безвісти, вони викликають недовіру. Хоча Зеленський абсолютно правий і з технічної та з морального погляду, скільки всіх зниклих вважати загиблими не коректно, а країна, яку очолює він бореться за визволення кожного полоненого.

Опитування не є репрезентативним, проведено 9-10 грудня 2024 року.

Але статистично ми можемо лише констатувати, що озвучена президентом України кількість загиблих отримала довіру лише 9 відсотків читачів.

В цифру, що озвучив Дональд Трамп, повірили 31% відсоток опитаних.

60% читачів Антени схильні довіряти цифрі в 105 тисяч загиблих воїнів, озвучену журналістом Бутусовим.

Цей дискурс, звісно, є вкрай незручним для української влади, оскільки, як бачимо, свідчить про зростання недовіри населення до неї. Але тут мова про реальні людські життя, життя та існування родин, про майбутнє країни. Як один з факторів глобальної дискусії про припинення війни в Україні на рівні світової спільноти ця цифра безпосередньо вплине на рішення, що приймають уряди країн партнерів України, оскільки гуманізм є дуже зручною ширмою для збереження власних ресурсів та можливості власного піару на біді українців.

Наостанок наведемо ще один приклад розрахунку втрат на полі бою. Загально визнаним є факт, що росіян гине в декілька разів більше за воїнів ЗСУ, оскільки росія використовує нелюдські методи ведення війни і не цінує власних солдатів, відправляючи їх на загибель. території за будь-яку ціну — в історичному вимірі чи не головне гасло російської армії.

Алея героїв на черкаському цвинтарі. Фото – серпень 2024 р.

Коли мова йде про співвідношення втрат, експерти схиляються до цифр 1:2 – 1:10 під час боїв на різних локаціях. Найчастіше експерти називають 1:4. Саме таку цифру озвучують і іноземні розвідки та військові, коли мова йде про втрати росіян в Україні. Про такі співвідношення втрат повідомляють офіційні особи України — чиновники ОП, нардепи, керівники Генштабу та ГУР. За інформацією, яку озвучив Трамп в Парижі, загинуло близько 600 тисяч росіян. Генштаб ЗСУ озвучує цифру більшу за 750 тисяч станом на 9 грудня цього року. Простий арифметичний підрахунок виводить нас на цифру від 100 до 180 тисяч загиблих захисників України. Це також суто теоретичний підрахунок, але, ймовірно, він найбільше відповідатиме втратам військовослужбовців, що понесла Україна станом на зараз.

Автор: Валерій Воротник, журналіст