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Правоохоронці знешкодили на Черкащині наркосиндикат, який виготовляв масштабні партії психотропів

Відeditor

Гру 11, 2024

На Черкащині викрили злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. За матеріалами слідства, до організації наркобізнесу причетні жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка Центру надання безоплатної правової допомоги.

Зловмисники вирішила «заробити» на торгівлі амфетаміном, мефедроном та A-PVP. Для оптового виробництва «товару» вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн. Виробничий процес на підпільних цехах, де синтезували заборонені речовини, облаштували прямо у власних помешканнях.

Також учасники угруповання займалися збутом готової «продукції» через розгалужену мережу наркодилерів в Одесі та Чернівцях, а також у Київській та Черкаській областях. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. У подальшому фігуранти планували розширити нелегальний бізнес на всю територію України.

Правоохоронці затримали учасників угруповання «на гарячому», коли вони готували нову партію психотропів до продажу. Під час 22 обшуків у затриманих виявлено:
– 5 кг психотропної речовини A-PVP;
– майже 160 літрів прекурсорів;
– обладнання для виробництва та фасування психотропів;
– мобільні телефони із доказами злочинних дій;
– банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут «товару».

Наразі пʼятьом учасникам наркогрупи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших фігурантів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Від editor

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