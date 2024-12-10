Завдяки ініціативі «ЯМаріуполь» вимушені переселенці, що мешкають у Смілі, отримали гуманітарну підтримку

У приміщенні Смілянської міської ради відбулась чергова акція допомоги маріупольцям, які знайшли прихисток у громаді. Завдяки ініціативі проєкту «ЯМаріуполь» вимушені переселенці отримали гуманітарну підтримку, зокрема продукти харчування, засоби гігієни та необхідні побутові товари.

У Смілі зараз проживає близько 50 маріупольців, і багато з них скористалися можливістю отримати допомогу. Проєкт також надає психологічну, правову та соціальну підтримку, створюючи умови для адаптації.

Люди, які знайшли тимчасовий прихисток у смілянській громаді, висловлювали вдячність за турботу.