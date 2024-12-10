АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Головне Сміла

Завдяки ініціативі «ЯМаріуполь» вимушені переселенці, що мешкають у Смілі, отримали гуманітарну підтримку

Відeditor

Гру 10, 2024

У приміщенні Смілянської міської ради відбулась чергова акція допомоги маріупольцям, які знайшли прихисток у громаді. Завдяки ініціативі проєкту «ЯМаріуполь» вимушені переселенці отримали гуманітарну підтримку, зокрема продукти харчування, засоби гігієни та необхідні побутові товари.

У Смілі зараз проживає близько 50 маріупольців, і багато з них скористалися можливістю отримати допомогу. Проєкт також надає психологічну, правову та соціальну підтримку, створюючи умови для адаптації.

Люди, які знайшли тимчасовий прихисток у смілянській громаді, висловлювали вдячність за турботу.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

Міський бюджет–2024 не буде виконано приблизно на 300 мільйонів — керівниця департаменту фінансової політики Тетяна Харенко

Гру 10, 2024
TV сюжет У Черкасах

Комунальники ремонтують тепломережу в мікрорайоні «Митниця»

Гру 10, 2024
TV сюжет У Черкасах

Незабаром стартує відбудова готелю «Центральний», зруйнованого внаслідок ворожого удару

Гру 10, 2024

You missed

TV сюжет Війна Головне Сміла

Завдяки ініціативі «ЯМаріуполь» вимушені переселенці, що мешкають у Смілі, отримали гуманітарну підтримку

10.12.2024 editor
TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

Міський бюджет–2024 не буде виконано приблизно на 300 мільйонів — керівниця департаменту фінансової політики Тетяна Харенко

10.12.2024 editor
TV сюжет У Черкасах

Комунальники ремонтують тепломережу в мікрорайоні «Митниця»

10.12.2024 editor
TV сюжет У Черкасах

Незабаром стартує відбудова готелю «Центральний», зруйнованого внаслідок ворожого удару

10.12.2024 editor