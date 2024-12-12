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Новорічне свято для особливих діток провели в інклюзивно-ресурсному центрі Сміли

Відeditor

Гру 12, 2024

У Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі не лише надають фахову допомогу дітям з особливими освітніми потребами, а й наповнюють кожен їх день моментами радості, дружби і навчання. 11 грудня у приміщенні центру за участі аніматорів Сміли від команди «Happy Land» організували дивовижне новорічне свято. На захід запросили дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків.

Розпочали зустріч з казки. Дітлахи захоплено дивилися осучаснену лялькову виставу про рукавичку, щиро переживали за кожного героя. Підготували працівники центру для хлопчаків та дівчаток з інвалідністю і рухливі ігри та несподівані сюрпризи. У дружньому колі діти та їхні батьки весело провели час.

Від editor

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