У Смілі розглянули новий тариф на воду

17 січня на розгляд міської комісії з питань тарифів винесли новий проект тарифу на послугу з центрального водопостачання та водовідведення КП «ВодГео».

Врахувавши зауваження і ще більше оптимізувавши зусилля, головне водопостачальне підприємство Сміли повторно подало на розгляд вже скоригований тариф. Відповідно до нових розрахунків, куб води вартує 91 гривню 32 копійки, з яких 46,5 грн. – становить водопостачання і 44,82 грн. – водовідведення. Таким чином, тариф на воду загалом пропонують збільшити на 12,54 грн. за куб. Вартість електроенергії, що є основною складовою тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, вже зросла майже на 30%. Тож якщо тариф не збільшити, підприємство самотужки не впорається і відключення, а відтак і перебої з водопостачанням будуть неминучі, наголосив керівник «ВодГео».

Ініціатори збільшення тарифу на воду зауважили, що з часу оприлюднення нових розрахунків отримали і чотири скарги від мешканців Сміли, проте вони не стосувалися, за словами юриста, структури тарифу і його економічної складової.

Профільний заступник міського голови Сміли з питань житлово-комунального господарства зауважив, що якщо збільшення ринкової ціни на регенти, хімреактиви, запчастини до транспортних засобів, зв’язок, елементарно папір для друку квитанцій, не згадуючи вже про підвищення розміру податків і зарплати, не призвели б до такого збільшення тарифу, то електроенергія, як-то кажуть, робить свою справу, заганяючи головне водопостачальне підприємство міста в боргову яму.

Вислухавши аргументи та зваживши усі «за» і «проти», члени тарифної комісії одноголосно рекомендували виконавчому комітету на черговому засіданні затвердити новий розрахунок тарифу в сумі 46,5 грн за метр кубічний води на послугу водопостачання і 44,82 грн. за метр кубічний води – на послугу водовідведення.